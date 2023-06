Ce bestial Xiaomi Pro baisse son prix en fonction des coupons

Le roi du milieu de gamme sur Android est encore une fois plus proche que jamais.

Le Redmi Note 12 Pro 5G dispose d’un bel écran, d’une très bonne batterie et est livré avec la dernière version d’Android.

Depuis sa mise en vente en octobre 2022, je ne l’ai jamais vu à un prix aussi bas. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est l’un des smartphones les plus charismatiques de la scène Android dans le milieu de gamme. Par l’histoire, il doit être au sommet chaque année sur le podium des ventes, même si c’est de plus en plus difficile avec realme, Samsung et compagnie.

Aujourd’hui, il peut être le vôtre, dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, pour 257,99 euros sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France et la garantie de 3 ans correspondante. Bien entendu, il faut utiliser le code AFFES30 dans le panier pour bénéficier d’un prix aussi bas. A ce prix vous avez les modèles noir et bleu. Si vous préférez plus de mémoire, le modèle 256 Go (dans les trois coloris) est disponible pour 279,59 euros avec le même coupon et sur le même lien.

Achetez le meilleur Xiaomi milieu de gamme pas cher à un prix historique

L’écran Amoled de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ est ce que nous pourrions souligner le plus à première vue sur ce Redmi Note 12 Pro 5G. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience visuelle fluide et fluide. Sa compatibilité avec les technologies HDR10+ et Dolby Vision nous offre des couleurs vibrantes et un contraste impressionnant. L’écran est protégé par Gorilla Glass 5 et a une courbure 3D, ce qui ajoute une touche élégante au design.

Si l’on regarde ses performances, le Redmi Note 12 Pro 5G est équipé d’un puissant processeur MediaTek Dimensity 1080 de 6 nm, fonctionnant à une vitesse de 2,6 GHz, d’un GPU Mali-G68, de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage interne. Ces spécifications garantissent des performances fluides et une capacité de stockage généreuse. Environ 538 000 points sont ce qu’il obtient dans le test Antutu.

Dans la section photographique, le Redmi Note 12 Pro 5G monte une triple caméra arrière. Le capteur principal est un Sony IMX766 de 50 MP avec une ouverture de f/1.88 et une stabilisation optique de l’image, ce qui nous permet de capturer des photos nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité. Il dispose également d’un objectif grand angle de 8 MP et d’un objectif macro pour prendre des photos en gros plan. Et, comme si cela ne suffisait pas, il est capable d’enregistrer des vidéos en résolution 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips.

La batterie Redmi Note 12 Pro 5G a une capacité de 5000 mAh, ce qui offre une autonomie allant jusqu’à deux jours complets d’utilisation modérée. Sa charge rapide de 67W, un standard dans le milieu de gamme de Xiaomi, permet de recharger votre batterie en moins d’une heure sans problème de surchauffe.

En termes de connectivité, ce terminal offre toutes les fonctionnalités modernes attendues d’un téléphone de nouvelle génération : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, port casque, infrarouge, Dual SIM et GPS. Enfin, le Redmi Note 12 Pro 5G est préinstallé avec Android 13 et la couche de personnalisation MIUI 14 de Xiaomi.

