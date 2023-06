Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a déjà une date de présentation (et ce sera plus tôt que prévu)

Qualcomm a confirmé la date de son grand événement pour cette année 2023.

Le processeur phare de l’Android haut de gamme pour fin 2023 et une partie de 2024 sera le Snapdragon 8 Gen 3

C’est officiel : le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sera présenté au monde le 24 octobre à Maui, Hawaii. La société américaine l’a révélé via son site Web, où elle a publié l’affiche qui sert de publicité pour sa conférence annuelle organisée pour présenter la nouvelle génération de son processeur mobile phare.

Cette année, le Snapdragon 8 Gen 3 arriverait quelques semaines plus tôt que d’habitude. La société a décidé d’avancer la présentation en octobre, probablement dans le but de laisser une certaine marge aux fabricants qui souhaitent lancer des téléphones basés sur la plate-forme Snapdragon 8 Gen 3 avant la fin de l’année.

Le Snapdragon 8 Gen 3 arrivera le 24 octobre

La présentation aura lieu un mois plus tôt que l’événement de l’année dernière (ce qui, en revanche, est compréhensible étant donné que cette année, il n’y aura pas de version « + » du Snapdragon 8 Gen 2). Pourtant, la marque a une nouvelle fois choisi l’île de Maui comme décor pour la présentation de sa nouvelle plateforme star.

Le Snapdragon 8 Gen 3 sera la puce la plus avancée du portefeuille de plateformes mobiles de Qualcomm, et selon les dernières rumeurs, il comporterait une architecture 1+5+2, avec un cœur principal Cortex-X4 hautes performances, cinq Cortex-A720 et deux cœurs Cortex-A520. Tout cela, soutenu par le GPU Adreno 750 pour faire du Snapdragon 8 Gen 3 l’un des processeurs mobiles les plus puissants, visant à concurrencer le futur Apple A17 Bionic qui sortira avec les iPhone 15 et 15 Pro en septembre.

Les dernières informations indiquent que Xiaomi, vivo, OnePlus et realme seraient les premières marques à lancer des produits basés sur cette plateforme. Ils le feraient en Chine avant la fin de l’année, pour présenter plus tard leurs appareils sur le marché mondial. Parmi les appareils attendus figurent le Xiaomi 14, le OnePlus 12 ou le Redmi K70.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :