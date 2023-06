Le Xiaomi 13 Ultra aurait déjà une date de présentation officielle en Europe

Selon le média chinois IT Home, le Xiaomi 13 Ultra arrivera sur le marché mondial le 8 juin.

Le Xiaomi 13 Ultra dans ses trois teintes disponibles

Après avoir présenté les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Lite en début d’année, les efforts du géant chinois se concentrent désormais sur la finalisation des détails du lancement mondial de son mobile le plus avancé à ce jour, un Xiaomi 13 Ultra qui a été officiellement annoncé en Chine à la mi-avril.

Eh bien, il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir ce produit phare dans notre pays, puisqu’une fuite récente vient de révéler la date probable de la présentation officielle en Europe du Xiaomi 13 Ultra et c’est plus tôt que vous ne pouvez l’imaginer.

Le Xiaomi 13 Ultra arrivera en France dans moins d’une semaine

Selon le média chinois IT Home, le Xiaomi 13 Ultra fera ses débuts sur le marché européen et donc sur le marché français, le 8 juin, comme on peut le voir sur un site internet créé par la marque chinoise pour cet événement. .

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, ce site Web a, en haut, un compte à rebours qui se termine le 8 juin, donc, presque certainement, ce sera la date choisie par Xiaomi pour lancer son produit phare à l’échelle mondiale .

De même, ce portail Web Xiaomi confirme également que les utilisateurs qui achètent le Xiaomi 13 Ultra au lancement bénéficieront de deux avantages supplémentaires : un abonnement à YouTube Premium pendant 3 mois et 100 Go sur Google One gratuitement pendant 6 mois.

En ce qui concerne le prix de lancement de Xiaomi 13 Ultra en Europe, tout semble indiquer qu’il sera plus bas que prévu, car, bien qu’il ait été initialement annoncé qu’il coûterait 1 499 euros, maintenant toutes les fuites indiquent qu’il sortira en vente pour 1 299 euros .

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons qu’à attendre quelques jours pour connaître tous les détails de l’atterrissage du Xiaomi 13 Ultra en France, un appareil qui se distingue par un écran AMOLED 2K de 6,73 pouces à 120 hertz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec une batterie de 5 000 mAh avec une charge ultra-rapide de 90 W et un système de caméra composé de quatre caméras arrière de 50 mégapixels et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

