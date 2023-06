Google Bard devient plus utile avec sa dernière mise à jour : il peut désormais connaître votre position

L’alternative Google chatbot à ChatGPT peut désormais connaître votre position pour vous montrer des informations plus pertinentes sur votre région.

Bard est le chatbot d’intelligence artificielle de Google qui se présente comme une alternative à ChatGPT.

Google continue de mettre régulièrement à jour Bard, son chatbot IA, dans le but de le mettre au niveau de ses plus proches rivaux. Après les améliorations apportées au service lors de la dernière Google I/O 2023, l’entreprise en a maintenant profité pour continuer à améliorer l’expérience avec Bard, grâce à une nouvelle fonction qui permet au chatbot de connaître l’emplacement de l’utilisateur.

De cette façon, selon Google, Bard est capable de fournir des informations plus pratiques et précises dans les réponses à toutes les requêtes liées à la position de l’utilisateur sur la carte.

Google Bard peut désormais connaître votre position

La dernière mise à jour de Bard est disponible depuis le 1er juin, et tous ceux qui utilisent le service devraient pouvoir profiter de l’actualité dès l’instant où ils accèdent au chatbot.

Comme spécifié par Google lui-même, Bard est désormais en mesure de demander à l’utilisateur l’autorisation d’accéder à la localisation précise de son appareil, soit via les informations de lieux qui ont été précédemment stockées dans le compte Google (via Google Maps ou Google Home, par exemple ), ou via l’adresse IP de l’appareil.

Selon Google, ce changement permet à Bard de proposer des réponses plus pertinentes sur les lieux à proximité de notre emplacement.

Bien que Bard demandera l’accès à l’emplacement et déterminera lui-même la position, en accédant à la barre d’options du chatbot, il est possible de voir si l’emplacement est correct en bas de l’écran. Il est également possible de savoir quelle source de données est utilisée pour déterminer la position, que ce soit l’adresse IP ou le compte Google. De plus, si l’emplacement n’est pas correct, il sera possible de mettre à jour l’emplacement manuellement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :