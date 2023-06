Confirmé : le Nothing Phone (2) aura un écran de 6,7 pouces et 3 ans de mises à jour Android

Le deuxième smartphone Android de Nothing arrive très prochainement et nous connaissons déjà plus de détails à ce sujet.

Le dos du Nothing Phone (1) en gris

Depuis le début de l’année, les fabricants de smartphones présentent leurs paris dans le haut de gamme pour ce 2023 et une fois que Samsung, Xiaomi, realme et, plus récemment, Motorola avec leurs nouveaux RAZR 40 et RAZR 40 Ultra l’ont déjà fait, maintenant tout le monde surveille le lancement imminent de la seconde génération du smartphone de Nothing, le Nothing Phone (2).

Eh bien, encore une fois, c’est la société créée par Carl Pei lui-même qui a confirmé deux nouveaux détails de son nouveau produit phare et nous savons donc déjà que le Nothing Phone (2) aura un écran de 6,7 pouces et qu’il aura 3 ans des mises à jour Android.

Le Nothing Phone (2) aura 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité

Récemment, Nothing a publié un fil sur Twitter sur l’impact environnemental et la durabilité, que nous laissons ci-dessous, dans lequel, en plus de partager que le Nothing Phone (2) aura une empreinte carbone de 53,45 kg, 5 kg de moins que son prédécesseur, a également confirmé de nouveaux détails de sa deuxième génération de smartphones Android.

????????Phone (2) est la première fois que nous obtenons une empreinte carbone inférieure sur un produit de deuxième génération. Une étape importante vers une industrie des smartphones plus durable. Explorons ses jalons. Un fil ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL -Nothing rien) 31 mai 2023

Ainsi, Nothing a révélé que la politique de mise à jour de Nothing Phone (2) sera la même que celle du modèle d’origine et que, par conséquent, son nouveau terminal aura 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. De cette façon, rien n’est derrière des fabricants de premier ordre comme Google, qui offre 5 ans de mises à jour de sécurité, ou Samsung, qui garantit 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Deuxièmement, Nothing a profité de ce fil Twitter pour confirmer que son deuxième smartphone aura un écran plus grand que le modèle précédent, un Nothing Phone (1) que nous avons déjà pu analyser en profondeur. Concrètement, le Nothing Phone (2) augmentera sa dalle de 0,15 pouce, ce qui indique qu’il disposera d’un écran de 6,7 pouces.

Le Nothing Phone (2) arrivera sur le marché en juillet et aura un écran AMOLED 120 hertz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui sera accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne et avec un 4 700 batterie mAh.



