Si vous n’aimez pas le ciel sur cette photo, vous pouvez le changer en quelques clics depuis la galerie MIUI

Lorsque nous prenons une photo, nous n’avons pas toujours la composition que nous voulons ou même les éléments de l’image que nous aimerions. Grâce aux avancées de l’intelligence artificielle, nous pouvons modifier certaines parties des photos sans que personne ne s’en aperçoive, et c’est précisément ce dont profite l’application galerie de notre Xiaomi depuis plusieurs versions maintenant.

Dans ce cas, cette application nous aide à pouvoir changer le ciel des photographies de manière extrêmement simple, un outil qui nous permettra de placer le ciel que nous aimons le plus dans n’importe quel paysage et ainsi d’obtenir cette image parfaite qui nous cherchions.

Comment changer le ciel d’une photo grâce à l’application MIUI Gallery

Cette fonctionnalité dont nous parlons est directement intégrée dans la galerie de nos appareils Xiaomi, Redmi et POCO sans que nous ayons à installer quoi que ce soit de plus. Cerise sur le gâteau, le terminal se chargera de reconnaître automatiquement la scène et ainsi d’appliquer au mieux le nouveau ciel que l’on veut placer.

Parmi eux, nous pouvons non seulement choisir des situations diurnes (bien que ce soient celles qui donnent les meilleurs résultats), mais nous avons également des couchers de soleil et même des ciels nocturnes, nous n’aurons donc pas de limites lorsqu’il s’agit de modifier n’importe quelle prise de vue quel que soit l’environnement nous sommes en train de capturer.

En fait, si nous nous plongeons dans cet outil, nous nous rendrons compte que nous avons le choix entre différents styles : Sunny, Late-night, Night et Dynamic. Par conséquent, les options dans ce sens sont nombreuses, bien que nous recommandions toujours que lors de la modification d’une image, l’environnement corresponde au ciel que vous souhaitez établir, car le résultat sera beaucoup plus réaliste.

De plus, la façon d’appliquer ces effets est très simple, puisque nous n’aurons qu’à faire ce qui suit :

Ouvrez l’application galerie de votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO et cliquez sur la photo à laquelle vous souhaitez appliquer l’effet

Appuyez sur « Modifier » et sélectionnez la section « Ciel » pour pouvoir établir celle qui correspond le mieux à vos besoins

