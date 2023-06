Xiaomi Redmi 12 : le smartphone économique candidat au meilleur vendeur de 2023 est désormais officiel

Xiaomi a présenté le nouveau Redmi 12 presque en secret. C’est tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle génération de mobile pas cher de la marque.

Le nouveau Xiaomi Redmi 12 dans ses trois couleurs différentes

Par surprise, et sans faire trop de bruit, Xiaomi vient de présenter ce qu’on appelle être l’un des mobiles les plus populaires de cette année 2023. C’est le renouvellement d’une de ses séries les plus populaires et qui récolte chaque année des millions d’unités vendues. à travers le monde. Et c’est exactement l’objectif du nouveau Redmi 12.

Le Redmi 12 arrive sur le marché pour succéder au Redmi 10 lancé il y a un an. Il est destiné à être le smartphone le moins cher de la nouvelle génération d’appareils Redmi, bien qu’il n’oublie pas d’ajouter quelques fonctionnalités intéressantes à sa fiche technique.

Redmi 12, toutes les infos

Xiaomi Redmi 12 Caractéristiques Dimensions 168,60 X 76,28 X 8,17 mm

198,5 grammes Filtrer Écran LCD Full HD+ de 6,79 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur MediaTek Helio G88 RAM 4/8 Go Système opératif MIUI 14 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go appareils photo arrière:

50 Mpx principal

Ultra grand angle 8 Mpx

Macro 2MP

frontale:

8MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 18W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

USB Type-C

Dual SIM

Bluetooth 5.3

Le Redmi 12 est un smartphone destiné au segment d’entrée de gamme, avec un design qui ressemble à celui des membres de la famille Redmi Note 12. Il est en plastique avec une partie arrière au fini mat, et il arrive Disponible en trois couleurs : bleu, blanc et noir.

Son écran mesure 6,79 pouces de diagonale et utilise un panneau LCD avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il a une résolution Full HD+ et intègre un petit trou en haut, où la caméra frontale de 8 mégapixels pour les selfies est cachée.

Concernant le système photographique principal, on notera que l’appareil intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un appareil photo secondaire de 8 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et un capteur macro de 2 mégapixels.

Le processeur qui donne vie à Redmi 12 est le MediaTek Helio G88, une puce d’il y a plusieurs générations fabriquée selon un processus de 6 nanomètres avec huit cœurs, dont deux basés sur l’architecture Cortex-A75 à 2 GHz, et six Cortex-A55 à 1,8 GHz.

L’appareil est disponible dans des configurations avec 4 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, dans les deux cas avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh associée à un système de recharge d’une puissance de 18 W. Son système d’exploitation est Android 12, personnalisé par la dernière version de la couche de l’entreprise, MIUI 14.

Prix ​​​​du Redmi 12 et où l’acheter

Pour l’instant, la marque n’a lancé l’appareil que sur le marché portugais, mais on espère que tôt ou tard, il finira par être disponible en France et dans le reste des régions du monde.

Le prix du Redmi 12 est de 209,99 euros dans sa variante de 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il y aura également une version supérieure, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais son prix n’a pas encore été dévoilé.

