Windows 11 Insider Preview Build 23471 permet d’accéder à la pellicule du téléphone

Microsoft vient de déposer les nouvelles versions d’aperçu d’initié de Windows 11 pour les testeurs. La version d’aujourd’hui est mise en ligne dans le canal des développeurs, intitulée Windows 11 Insider Preview Build 23471. La nouvelle mise à jour incrémentielle s’accompagne d’un certain nombre de modifications et d’améliorations, à lire pour en savoir plus.

Microsoft propose la nouvelle mise à jour incrémentielle en tant que numéro de version de build 23471.1000 (rs_prerelease) de Windows 11 Insider Preview Build. Il s’agit d’une mise à niveau mineure que vous pouvez rapidement installer sur votre PC. Si vous êtes membre du programme Windows Insider Preview avec le canal développeur, vous pouvez mettre à jour votre PC avec la version d’aujourd’hui.

Windows 11 Insider Preview Build 23471 est livré avec un certain nombre de modifications, l’une étant la possibilité d’accéder à la pellicule du téléphone dans la galerie de l’explorateur de fichiers. Le changement n’est pas encore disponible pour tout le monde, il est limité à ceux des canaux Canary et Developer. Par ailleurs, vous devez opter pour le programme de prévisualisation d’initié de OneDrive pour obtenir une version du client de synchronisation OneDrive.

Avec la sortie d’aujourd’hui, Windows 11 obtient de nouvelles voix naturelles en français (France et Mexique) qui permettent aux utilisateurs de Narrator de naviguer confortablement sur le Web, de lire, d’écrire du courrier et bien plus encore. Vous pouvez utiliser l’une des voix naturelles en accédant aux paramètres du narrateur, puis en installant les nouvelles voix espagnoles.

Parlant des autres modifications, Windows 11 Insider Preview Build apporte une mise à jour du réseau volant sur l’écran de verrouillage pour s’aligner sur les principes de conception de Windows 11, la possibilité de fusionner des onglets dans l’explorateur de fichiers, la galerie dans l’explorateur de fichiers, une nouvelle bascule pour basculer entre mobile et WiFi connexion.

Voici la liste complète des modifications et des correctifs fournis avec Windows 11 Insider Preview Build 23471.

Windows 11 Insider Preview Build 23471 – Modifications et améliorations

Écran verrouillé Nous avons mis à jour le menu volant du réseau sur l’écran de verrouillage pour l’aligner sur les principes de conception de Windows 11.

Explorateur de fichiers Nous commençons à déployer la possibilité de détacher et de fusionner des onglets dans l’explorateur de fichiers. Cette fonctionnalité commence à être déployée, donc tous les initiés du canal de développement ne la verront pas tout de suite. La galerie dans l’explorateur de fichiers, qui a commencé à être déployée avec la build 23435, est désormais disponible pour tous les initiés du canal de développement.

Paramètres Il est plus facile de contrôler s’il faut utiliser le mobile lorsque le Wi-Fi est disponible mais médiocre, en utilisant une nouvelle bascule qui a été ajoutée à Paramètres > Réseau et Internet > Mobile.



Windows 11 Insider Preview Build 23471 – Correctifs

Explorateur de fichiers Correction d’un problème où appuyer sur Maj + F10 n’ouvrait pas le menu contextuel dans l’explorateur de fichiers. Correction d’un problème où les touches d’accès apparaissaient de manière incohérente si aucun bouton n’était enfoncé. Nous avons résolu les problèmes suivants pour les Insiders prévisualisant la version Windows App SDK de l’Explorateur de fichiers : Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe lors de l’ouverture du menu contextuel pour certains initiés. On pense que ce même problème est à l’origine du fait que certains initiés voient une conception plus ancienne au lieu de la mise à jour. Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec la galerie dans l’explorateur de fichiers : Correction d’un crash explorer.exe dans le dernier vol lié au chargement/interaction avec la barre de défilement dans la Galerie. Correction d’un problème où Gallery pouvait nécessiter de cliquer deux fois sur le nœud dans le volet de navigation pour le chargement initial. Correction d’un problème où la réduction et la réouverture de l’Explorateur de fichiers perdaient votre position de défilement dans la Galerie. Passer votre souris sur les images dans la Galerie devrait maintenant afficher une info-bulle contenant des informations sur l’image. Les mises à jour en direct (y compris le filtrage) sont désormais activées et ne nécessitent plus l’utilisation manuelle du bouton Actualiser. Correction d’un problème où certains types de fichiers (par exemple, .heic) n’étaient pas rendus correctement ou de manière performante. Nous avons résolu les problèmes suivants pour les initiés avec le volet de détails modernisé dans l’explorateur de fichiers : L’arrière-plan des vignettes a été rendu un peu plus clair en mode clair afin qu’il ne ressorte pas autant. Si le Narrateur est en cours d’exécution lorsque vous ouvrez le volet de détails, il devrait maintenant annoncer le nom du fichier. Si le paramètre permettant d’afficher les extensions de nom de fichier a été activé, cela sera désormais également reflété dans le volet des détails.

Barre des tâches Correction d’un problème qui provoquait la coupure de la barre des tâches lors du basculement vers et depuis la barre des tâches optimisée pour les tablettes.

Rechercher dans la barre des tâches Nous avons résolu le problème qui faisait que les initiés voyaient une info-bulle vide s’afficher momentanément dans certains cas, y compris lorsque la lueur est survolée si le nouveau comportement de survol pour le champ de recherche et la lueur de surbrillance de recherche est activé.

Autre Correction d’un problème où le narrateur avec prise en charge du braille ne lisait pas correctement les listes numérotées dans les applications Microsoft 365.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 avec le canal de développement dans le programme de prévisualisation de Windows Insider, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

Articles Liés:

Source

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.