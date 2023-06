Apple recherche des ingénieurs pour travailler avec l’IA générative dans un environnement de réalité mixte

Plus tôt cette année, Apple a ajouté des dizaines de nouveaux emplois axés sur les ingénieurs et les scientifiques travaillant avec l’intelligence artificielle. Pour pimenter encore plus les choses, la société a récemment ajouté une nouvelle offre d’emploi sur son site Web – cette fois à la recherche spécifique d’ingénieurs en logiciel ayant une connaissance de l’IA générative et des environnements de réalité mixte.

Apple veut que les ingénieurs travaillent avec l’IA générative

Comme l’a noté Mark Gurman de Bloomberg, le nouveau poste indique explicitement que l’ingénieur doit avoir une expérience en apprentissage automatique et un intérêt pour l’IA conversationnelle et générative. Ces technologies sont à l’origine d’outils comme ChatGPT, qui sont devenus très populaires récemment.

Lors d’un récent appel avec des investisseurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a convenu que l’IA générative est « plus que le sujet du jour » et a déclaré qu’une telle technologie « est certainement très intéressante ». Mais en même temps, Cook a averti que ces IA ont « des problèmes qui doivent être triés ».

Le New York Times a rapporté plus tôt cette année que les ingénieurs d’Apple testaient des « concepts générateurs de langage » pour Siri. Netcost-security.fr a trouvé des références pour corroborer ce rapport dans le code tvOS 16.4, le logiciel qui alimente à la fois Apple TV et le haut-parleur intelligent HomePod d’Apple. Pourtant, tout est très expérimental à ce stade et on ne sait pas quand nous verrons ce nouveau Siri basé sur l’IA dans la vraie vie.

Cette nouvelle liste d’emplois Apple recherche les personnes intéressées par « l’IA conversationnelle et générative » et semble impliquer qu’il y aura un moyen sur l’appareil de créer des applications AR/VR sur le casque – éventuellement. pic.twitter.com/RAPR7Txwxf —Mark Gurman (@markgurman) 1 juin 2023

Le casque de réalité mixte

Mais si Apple travaille avec l’IA n’est pas exactement une surprise, cette nouvelle offre d’emploi corrobore une autre rumeur – selon laquelle l’entreprise est sur le point d’annoncer son premier casque de réalité mixte. La description de poste indique que l’ingénieur « exploitera des modèles innovants pour créer des applications au-dessus des technologies les plus avancées d’Apple, tout en développant votre expertise en réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) ».

Le premier casque Reality Pro d’Apple devrait être un produit ultra-premium au prix d’environ 3 000 $. Il présentera des spécifications haut de gamme, notamment une « configuration innovante à trois écrans » avec deux panneaux Micro-LED 4K. Le casque Reality Pro permettra aux utilisateurs de basculer entre les modes AR et VR, une fonctionnalité qui fera partie intégrante du logiciel xrOS.

En janvier, The Information a rapporté qu’Apple souhaitait que les utilisateurs puissent créer leurs propres applications sur le casque à l’aide de Siri. Avoir une IA générative rendrait cela possible. Alors que le casque devrait être présenté la semaine prochaine lors de la WWDC 2023, une nouvelle version de Siri basée sur des modèles d’IA pourrait mettre un peu plus de temps à voir le jour.

