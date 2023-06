Motorola RAZR 40 Ultra : beaucoup de puissance et un grand écran externe dans le pliable le plus ambitieux de Motorola

Motorola met tout en œuvre avec son smartphone pliable le plus ambitieux à ce jour. Voici le RAZR 40 Ultra.

Le Motorola RAZR 40 Ultra possède le plus grand écran externe jamais vu sur un smartphone pliable.

La famille Motorola Razr 40 est prête à conquérir le marché des smartphones pliables « à clapet » avec le RAZR 40 Ultra, le modèle le plus ambitieux de l’entreprise à ce jour. Il s’agit d’une évolution du RAZR 2022 présenté l’an dernier, qui hérite de certaines fonctionnalités et en améliore d’autres dans le but de compliquer la vie de terminaux comme l’OPPO Find N2 Flip ou le futur Samsung Galaxy Z Flip5.

L’aspect que l’entreprise a le plus amélioré lors du développement de ce produit est l’écran externe. Il s’agit du plus grand écran jamais vu sur un smartphone pliable, visant à offrir une plus grande polyvalence et à ouvrir la porte à un plus grand nombre de cas d’utilisation. Mais l’écran extérieur n’est pas la seule chose qui rend le RAZR 40 Ultra unique.

Motorola RAZR 40 Ultra, toutes les infos

Motorola RAZR 40 Ultra Caractéristiques Dimensions Froissé: 73,95 x 88,42 x 15,1 mm

Déplié : 73,95 x 170,83 x 6,88 mm

184-188 grammes Filtrer externe: OLED 3,6 pouces, résolution 1066 x 1056 pouces, taux de rafraîchissement 144 Hz, luminosité jusqu’à 1100 nits

Interne:6,9 pouces pOLED LTPO, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, luminosité jusqu’à 1400 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5 Système opératif Android 13

3 mises à jour Android garanties

4 ans de correctifs de sécurité garantis (bimestriel) Stockage 256/512 Go UFS 3.1 appareils photo arrière:

12 Mpx principal ƒ/1.5, OIS

13 Mpx ultra grand angle + macro

frontale:

32MP Batterie 3800mAh

Charge rapide TurboPower 30W

chargement sans fil Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral

USB 2.0 Type-C

couverture incluse

eSIM

double nano SIM connectivité Wi-Fi 6e

Bluetooth 5.3

5G

L’écran externe de l’appareil est la caractéristique qui attire le plus l’attention, et ce n’est pas pour moins. Le RAZR 40 Ultra est doté d’un corps en verre Gorilla Glass Victus au fini mat et d’aluminium de la série 7000 dans deux de ses variantes, et sa moitié supérieure est recouverte d’un grand écran au format carré de 3,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, qui s’étend jusqu’à les extrémités jusqu’à ce qu’elle entoure les deux caméras arrière, 12 et 13 mégapixels respectivement.

Il s’agit d’un panneau OLED haute résolution qui vous permet d’interagir avec le système d’exploitation en plein écran, grâce à une série d’applications, de widgets et d’outils optimisés.

En ce sens, nous pouvons trouver tout, des panneaux typiques qui vous permettent d’interagir avec différentes applications ou outils, aux jeux grâce à l’intégration de GameSnacks ou un écran dédié à Spotify, d’où vous pouvez contrôler la lecture de musique ou découvrir de nouvelles chansons.

Le panneau intérieur de 6,9 ​​pouces augmente le taux de rafraîchissement à 165 Hz pour devenir ainsi l’écran pliant avec le taux de rafraîchissement le plus élevé.

Cet affichage est soutenu par un nouveau type de charnière en forme de larme, qui introduit un système à deux axes pour réduire la taille du mécanisme. De cette façon, on obtient que l’appareil soit plus fin lorsqu’il est plié, et que le « pli » central de l’écran intérieur soit moins visible et appréciable au toucher.

On parle d’un smartphone pliable destiné au segment haut de gamme, et cela se révèle par son processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 8 ou 12 Go de RAM avec technologie LPDDR5X, et 256 ou 512 Go d’UFS 3.1 interne stockage.

Le système de charge est le même TurboPower de 30 W que nous pouvons trouver dans le RAZR 40, et la charge sans fil ne manque pas. Cependant, en raison de l’utilisation d’un écran qui prend plus de place, Motorola a dû réduire la capacité de la batterie à 3800 mAh.

Son système d’exploitation est basé sur Android 13 et introduit quelques ajouts spécifiques à la marque, notamment la suite d’outils ThinkShield.

Prix ​​du Motorola RAZR 40 Ultra et où l’acheter

Le RAZR 40 Ultra arrive en France le jour même de sa présentation, le 1er juin. C’est le modèle le plus cher de la famille, avec un prix de 1199,99 euros.

Il peut être acheté à la fois via la boutique en ligne officielle de Motorola et via d’autres canaux de vente autorisés. Il sera disponible en deux finitions de verre : noir et bleu, ainsi que dans la couleur PANTONE de l’année, Viva Magenta. Ce dernier présente une finition en cuir végétalien.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :