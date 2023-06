Motorola RAZR 40 et RAZR 40 Ultra, premières impressions : One Punch sur la table mobile pliante

Nous avons pu tester les nouveaux smartphones pliables de la série Motorola RAZR qui débarquent en France à partir d’aujourd’hui. Ce sont nos premières impressions.

La nouvelle série mobile Motorola RAZR de 2023 / Image :

La famille RAZR de Motorola a évolué en 2023, avec une nouvelle génération composée de deux modèles. Les Motorola RAZR et RAZR 40 Ultra, présentés en France le 1er juin, arrivent pour renforcer l’engagement de l’entreprise américaine dans le segment des téléphones portables pliables, un monde où l’entreprise a déjà une certaine expérience, et aspire maintenant à démontrer que ses produits ont le niveau nécessaire pour tenir tête aux modèles les plus populaires du marché.

Depuis Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion de passer quelques minutes à utiliser les nouveaux dispositifs de pliage de la marque. Ce sont nos premières impressions sur les RAZR 40 et RAZR 40 Ultra.

Motorola RAZR 40 Ultra : mise en avant de l’écran externe

Son nom de famille le révèle : le RAZR 40 Ultra est le modèle le plus ambitieux de l’entreprise et celui qui possède les spécifications les plus avancées de la famille. La première chose qui attire l’attention de l’appareil est son immense écran externe, qui occupe pratiquement toute la moitié supérieure de l’appareil, et va même jusqu’à entourer les deux caméras dont dispose l’appareil.

Sa grande diagonale ouvre la porte à un plus grand nombre de cas d’utilisation, et permet pratiquement d’utiliser le téléphone sans aucune limitation lorsqu’il est plié. Motorola, bien sûr, a travaillé pour optimiser l’interface afin qu’il soit possible d’exécuter des applications en plein écran ou avec une barre de navigation, en plus de collaborer avec Google, Spotify et d’autres entreprises pour développer des expériences améliorées.

Le reste de la conception de l’appareil ne varie pas excessivement par rapport aux modèles précédents de la famille. Il est construit en utilisant une combinaison de verre et d’aluminium, avec une finition mate à l’arrière. Il existe également un modèle en Viva Magenta (couleur de l’année 2023 selon PANTONE), fini en cuir végétalien.

L’écran interne de l’appareil est l’un des plus avancés jamais vus dans un smartphone pliable, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, la technologie pOLED LTPO et une résolution Full HD+. Malgré avoir pu passer quelques minutes avec l’appareil, on a pu apprécier que le pli central est bien moins visible et perceptible que sur la génération précédente.

En l’absence de tests d’autres aspects tels que les performances, les caméras ou l’autonomie, le RAZR 40 Ultra semble une livraison sensiblement plus raffinée que les éditions précédentes de la famille RAZR. Il s’agit également d’une version avec un rapport prix-spécifications plus équilibré que les précédentes, un aspect qui sera probablement essentiel si Motorola a l’intention d’atteindre le public le plus grand public.

Motorola RAZR 40 : démocratiser l’expérience pliable

Mais sans aucun doute, le RAZR 40 est le modèle qui peut marquer un avant et un après dans le segment des téléphones portables pliables. C’est le smartphone le moins cher de sa catégorie à ce jour, avec un prix de « seulement » 899,99 euros, ce qui le place au niveau des mobiles haut de gamme classiques (c’est, par exemple, le même prix auquel la marque vend le Motorola Edge 40 Pro).

Bien qu’il soit 300 euros moins cher que le RAZR 40 Ultra, ce modèle partage certaines caractéristiques avec la version plus chère, notamment la technologie d’écran interne (bien que son taux de rafraîchissement soit limité à 144 Hz) ou le mécanisme de charnière amélioré.

L’écran externe est sensiblement plus petit, comparable en dimensions à celui du Samsung Galaxy Z Flip 4. Malgré cela, c’est un panneau parfaitement utilisable qui ajoute des fonctionnalités très pratiques.

Les quelques minutes que nous avons pu passer avec l’appareil ne sont pas nécessaires pour vérifier les performances de son processeur Snapdragon 7+ Gen 1, ni si son appareil photo principal de 64 mégapixels est au niveau des autres mobiles du même prix. Toutes ces inconnues. Ils seront effacés au moment de leur analyse approfondie.

Motorola ne veut pas perdre de temps, et ses deux derniers lancements montrent très clairement que l’entreprise veut conquérir le marché des smartphones pliables en proposant une gamme d’appareils plus large que la plupart des entreprises concurrentes, à des prix plus abordables que d’habitude.

Avec les nouveaux RAZR 40 et RAZR 40 Ultra, la marque a mis en pratique tout ce qu’elle a appris avec ses dernières générations d’appareils de la série RAZR, avec l’idée de devenir la référence sur le marché du pliage. Et la vérité est que les premières impressions ne pourraient pas être plus positives. Le souci du détail de Motorola lors de la création de ces appareils est évident, et avec une stratégie agressive, la marque pourrait les positionner comme une alternative intéressante aux smartphones haut de gamme conventionnels au second semestre 2023.

