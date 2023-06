recréer "La Joconde" avec l’intelligence artificielle et la communauté explose pour une raison très claire

Nombreux sont ceux qui ont critiqué le mouvement de cet internaute qui voulait réinventer les cadres de notre histoire.

Les critiques ont été menées pour de nombreuses raisons différentes.

L’imagerie par IA est toujours en proie aux critiques des utilisateurs. Non seulement à cause de son aspect technique, puisqu’il ne marche toujours pas bien et ne sait pas dessiner les mains ou les dents, mais aussi à cause des implications éthiques qu’il a. Malgré cela, différentes IA telles que Midjourney ou Adobe Firefly ont vu le jour dans ce cadre. En fait, nous pouvons même générer des images avec notre mobile, de n’importe où et totalement gratuitement. Ceci, malgré le fait que de nombreuses personnes l’utilisent avec plaisir, a également suscité de nombreuses critiques. Surtout maintenant qu’ils ont représenté l’une des œuvres les plus emblématiques de l’histoire de l’art avec ce type d’intelligence artificielle.

Qu’est-ce qui se cache derrière la Joconde selon Adobe Firefly

La « Mona Lisa » ou « Mona Lisa » est l’une des oeuvres qui suscite le plus de passions. Vraiment pour les critiques, ce n’est pas l’œuvre la plus distinguée du cinquecento de la Renaissance, et ce n’est même pas l’œuvre la plus célèbre de Léonard de Vinci. Pourtant, année après année, elle suscite de véritables passions auprès du public, en grande partie grâce à toute la culture pop qui la référence depuis des années et au sourire énigmatique qui l’a toujours accompagnée. Chaque année, le musée du Louvre est rempli de personnes voulant voir ce tableau et les files d’attente dans sa salle sont constantes.

Cela a fait qu’un twitter, appelé « @HeyKody » a décidé d’utiliser Adobe Firefly pour imaginer comment la peinture continuerait. On y voit comment l’image est agrandie pour voir le paysage qui entourerait vraiment le tableau. Ainsi, l’IA utilisant le style et la perspective aérienne de Da Vinci a élargi le cadre en voyant le paysage montagneux environnant.

1. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le reste de la Joconde ? A obtenu @Adobe Firefly pour m’aider à remplir l’arrière-plan avec la puissance de l’IA Voici à quoi ressemblent les arrière-plans des peintures les plus célèbres au monde avec l’IA : pic.twitter.com/2nkqESLrE9 — Kody Young / ???? Votre interprète IA (@heykody) 26 mai 2023

Le public a rapidement répondu massivement au tweet dans une énorme vague de critiques. Tant à travers les réponses que dans les « tweets cités ». Ce n’est pas étrange puisque la Joconde perd ses jambes et son corps est flou avec le fond de ce qui ressemble à un volcan. Beaucoup de gens ont soutenu contre l’IA que quelque chose comme ça n’avait pas besoin d’être fait car cela n’ajoute vraiment rien de valeur à l’œuvre d’art.

Ce n’est pas la seule œuvre d’art qui a été « réimaginée » par l’IA. La « Vénus » de Botticelli ou le « Jardin des délices » de Bosch ont également été réinventés. Le problème avec ce dernier cas est qu’il s’agit d’un triptyque et qu’il ne prend en compte aucun des deux autres tableaux qui composent la composition, l’enfer et la création. De cette façon, on constate que l’IA n’est pas vraiment une véritable répulsion pour créer ces œuvres, mais que sa qualité est surtout discutable.

8. Bosch, le jardin des délices Celui-ci était difficile et ce n’est pas entièrement la faute de l’IA : la peinture est VRAIMENT complexe (et franchement bizarre) Il a obtenu les bonnes formes / couleurs générales, mais est devenu vraiment abstrait pic.twitter.com/l239fjg24H — Kody Young / ???? Votre interprète IA (@heykody) 26 mai 2023

Les IA d’imagerie ont fait l’objet de multiples critiques. Le premier d’entre eux garantit que pour apprendre, ils ont volé le travail de millions de créateurs et que, à de nombreuses reprises, le contenu qu’ils génèrent est en réalité un travail plagié. On parle aussi constamment de la capacité future qu’il aura à générer des informations complètement fausses. Quelque chose qui a pu être facilement observé lorsque certaines photographies de Donald Trump en cours d’arrestation ont été créées.



