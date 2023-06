Le SMs capable de bloquer votre Xiaomi si vous l’ouvrez. Cela vient de WhatsApp et ce n’est pas ‘wa.me/settings’ : que faire si cela vous arrive

Cela ressemble à de la magie technologique ou quelque chose d’un hacker de la série Mr. Robot, mais il est vrai qu’avec un simple mot, une chaîne ou même une image, vous pouvez faire planter un logiciel. Dans ce cas, nous parlons de WhatsApp qui, cinq ans après le Círculo Negro, a de nouveau des problèmes.

Et c’est que ces jours-ci vous avez sûrement vu cela sur les réseaux ou dans les forums : ‘wa.me/settings’, un simple message texte que si vous l’utilisez, vous pouvez faire s’effondrer votre WhatsApp ou quelqu’un d’autre. Mais y a-t-il une vérité dans tout cela ? Oui, mais pas dans ce texte, mais dans un texte très similaire.

Le cercle noir de WhatsApp revient, mais sous forme de SMs

2018 : après le célèbre personnage hindou qui pouvait bloquer plusieurs applications de messagerie sur l’iOS d’Apple s’il était utilisé ou envoyé -pas seulement des iPhones mais aussi des Apple Watch et même des MacBooks-, le WhatsApp Black Circle est apparu, un message qui pourrait envoyer à votre WhatsApp et qu’il vous a averti qu’en le touchant, vous bloquiez l’application de messagerie. Et dit et fait, c’est arrivé.

La raison en était que le texte lui-même cachait des milliers de caractères dans cette courte phrase et que l’application ne pouvait pas bien le traiter. Cinq ans plus tard, nous trouvons quelque chose de similaire, puisque le message texte ‘wa.me/settings’ fait la même chose si vous le recevez et essayez de l’ouvrir : bloquer, ou au moins ralentir, non seulement WhatsApp, mais même le mobile que vous utilisez. .

Mais comme l’ont découvert nos confrères de Xataka Android, ce n’est pas le message ‘wa.me/settings’ qui pose problème, puisqu’ils n’ont pas réussi à reproduire l’erreur et qu’il ne s’est rien passé, mais ‘wa.me/channel’, combinaison qui provoque ces erreurs dans l’application et le terminal.

Ce n’est pas ‘wa.me/settings’, mais ‘wa.me/channel’ le message qui ralentit WhatsApp et ralentit le mobile

Selon Xataka Android, il ne s’agit pas de contenus malveillants tels que les messages SPAM habituels qui accompagnent des virus de type cheval de Troie et veulent se faufiler dans vous Adware (bombes publicitaires), Ransomware (pirater le système d’exploitation) ou Spyware (vous espionner dans l’arrière-plan de ce que vous parlez à ce que vous faites). Ce message fait entrer WhatsApp dans une boucle d’erreur constante jusqu’à ce que le système d’exploitation Android ferme le processus, d’où le « blocage » de votre WhatsApp.

Fondamentalement, l’application veut ouvrir un lien de chaîne, car c’est de cela qu’il s’agit, mais comme il n’y a pas de nom de chaîne spécifique dans le lien et aussi avec une fonction en attente d’activation qui ne fonctionne toujours pas ne répondez pas, WhatsApp entre en « panique » et cela ralentit votre mobile. Le problème est qu’il peut planter et également surchauffer le smartphone en raison d’une utilisation excessive du processeur au cours du processus.

Que faire si vous avez ouvert ‘wa.me/channel’ et que votre mobile est lent

Ne paniquez pas, car si vous avez ouvert ce message par ignorance ou par simple curiosité – il est impossible de résister à un bouton qui dit « n’appuyez pas » -, essayez ce qui suit :

Forcer la fermeture de WhatsApp : Paramètres > Applications > WhatsApp > Forcer la fermeture Redémarrez le mobile, soit en appuyant sur le bouton marche/arrêt, soit en maintenant ce bouton enfoncé pendant au moins 10 secondes jusqu’à ce que l’écran s’éteigne.

Une fois que vous l’avez redémarré ou fermé WhatsApp, lorsque vous entrez à nouveau, cette erreur aura déjà disparu, alors supprimez le message si vous pouvez ou n’appuyez pas à nouveau dessus.

Via | Xataka Android

