C’est la principale raison pour laquelle les gens passent d’Android à l’iPhone

Pourquoi les utilisateurs d’Android passent-ils à l’iPhone ? Curieusement, iMessage n’est pas la raison principale.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra associé à l’iPhone 14 Pro, deux des derniers smartphones de référence sur Android et iOS

De plus en plus de personnes décident d’abandonner leurs appareils Android et de passer à l’iPhone. Ou, du moins, c’est ce que suggère un récent rapport publié par le cabinet spécialisé dans l’analyse de marché CIRP, où il ressort que le nombre d’utilisateurs d’Android qui achètent un iPhone a atteint son pic maximum au cours des 5 dernières années.

De plus, ils en ont profité pour commenter la principale raison pour laquelle les utilisateurs décident d’abandonner leurs appareils Android au profit des téléphones Apple. Et malgré ce que l’on pourrait penser, iMessage n’a rien à voir là-dedans.

Android est le vrai problème pour plus de la moitié des personnes qui passent à l’iPhone

Lors de la consultation d’utilisateurs qui ont décidé de laisser leur téléphone Android derrière eux pour acheter un iPhone, près de 53% des personnes interrogées ont déclaré avoir eu des problèmes avec leur ancien appareil, soit liés à l’expérience utilisateur en raison d’une dégradation des performances, soit parce qu’ils avaient besoin d’un genre de réparation.

D’autre part, la deuxième raison la plus fréquente était liée à la plus grande variété d’accessoires disponibles sur l’iPhone, à la meilleure expérience photographique (quelque peu discutable) ou au fait d’avoir une interface utilisateur plus intuitive.

Bien sûr, iMessage influence également le nombre d’utilisateurs d’Android passant à l’iPhone. Selon le rapport, environ 6 % des personnes interrogées ont déclaré avoir fait le changement parce qu’elles voulaient pouvoir discuter avec leurs contacts sans les limitations d’un appareil Android. Apple est pleinement conscient de ces limitations, mais ne prévoit rien faire pour les empêcher.

Le rapport révèle également d’autres faits intéressants : environ 15% des personnes consultées estiment avoir dépensé moins d’argent pour leur nouvel iPhone qu’elles n’auraient dû payer pour un smartphone Android aux caractéristiques similaires. De plus, 83% des personnes qui achètent un iPhone ont déjà utilisé un autre mobile Apple.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :