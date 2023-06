La grosse erreur de Steve Jobs avec l’iPhone : "personne ne va acheter ça"

Steve Jobs a déclaré en 2010 que personne n’achèterait jamais un smartphone avec un grand écran. Il est clair que les tendances actuelles indiquent qu’il s’est complètement trompé en l’énonçant.

Arrière d’un iPhone 14 Pro Max.

Pour le meilleur ou pour le pire, Steve Jobs a laissé un héritage dans l’industrie technologique en général, pas seulement dans l’industrie de la téléphonie mobile. N’oublions pas qu’après tout, Apple fabriquait des ordinateurs bien avant de se lancer dans les smartphones. Et si Steve Jobs croyait quelque chose au sujet des smartphones, c’est que leur taille devait être contenue.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas savoir ce que Jobs penserait que les utilisateurs n’aiment pas les tailles restreintes et préfèrent les grands écrans, mais la vérité est que l’iPhone 14 Pro Max est l’un des terminaux les plus appréciés par les médias et le public. Il ne fait aucun doute que sa prédiction sur les petits smartphones était complètement fausse.

Et des téléphones encore plus gros arrivent, selon les rumeurs

Comme recueilli dans Phone Arena, Jobs a déclaré ce qui suit lorsqu’on lui a posé des questions sur les problèmes d’antenne de l’iPhone 4 et si un téléphone plus grand aurait pu aider à les résoudre :

Vous ne pouviez pas mettre votre main autour du téléphone. Cela aiderait certainement, mais personne ne va acheter cela.

Quand Android a commencé à se faufiler dans le domaine des grands écrans, il est vrai qu’Apple n’avait d’autre choix que de se mettre au travail pour tenter d’améliorer les performances de son iPhone. Il n’y avait pas d’autre choix que d’agrandir les écrans de leurs téléphones pour lutter contre la concurrence venue de l’autre côté.

À tel point qu’il se murmure que l’iPhone 16 Ultra pourrait avoir un écran de 6,9 ​​pouces, ce qui le place comme une sorte de concurrent direct de l’iPad Mini. Aussi, en lançant un téléphone classique de cette taille, il semble que la porte de l’iPhone pliable soit fermée pour l’instant. Différentes voix au sein de l’industrie disent que cet appareil sera un iPad, cependant.

Pourquoi on pourrait dire adieu à l’idée d’un iPhone pliable ? Selon la source, un iPhone aussi grand pourrait être le moyen d’Apple de dire aux utilisateurs d’oublier les téléphones à charnières. Il semble que ceux de Cupertino soient clairs, pour l’instant, que ce n’est pas leur créneau de marché et qu’ils vont continuer à le laisser entre les mains de leurs concurrents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :