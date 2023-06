Toutes les actualités qui sont arrivées sur Microsoft Teams au mois de mai

Microsoft Teams a été mis à jour plusieurs fois au cours du mois dernier pour introduire de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Passons en revue tous.

L’application Microsoft Teams sur un smartphone Android

Microsoft Teams continue d’être l’un des outils de travail les plus utilisés dans le monde, avec des millions d’utilisateurs actifs quotidiens qui se tournent vers ses fonctionnalités pour rester en contact avec leurs équipes. Et chaque mois, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à la plateforme visant à améliorer l’expérience de tous les professionnels et entreprises qui utilisent ce service.

Tout au long du mois de mai, une bonne poignée de nouvelles intéressantes sont arrivées à Microsoft que l’entreprise a détaillées sur son blog. Nous allons passer en revue tous les changements qui ont débarqué dans Teams ces dernières semaines.

Améliorations apportées aux chats, aux appels, à la sécurité et à d’autres changements apportés à Teams

L’une des premières nouveautés à débarquer dans Teams a été la nouvelle « Speaker View », qui montre la personne qui parle à ce moment-là dans la partie centrale de l’écran, tandis que le reste des participants à l’appel vidéo apparaît en haut. De plus, l’image de la personne qui parle est affichée en plus haute résolution.

De nouvelles fonctions de filtrage des grossièretés ont également été ajoutées aux sous-titres en direct, des avatars avec des interactions personnalisables ou encore un nouvel onglet, « Recap », qui permet de visualiser les images, les notes et les transcriptions partagées lors d’un appel vidéo.

Microsoft a également amélioré d’autres aspects de l’application, tels que le profil utilisateur. La carte de profil apparaît maintenant plus grande et affiche plus d’informations sur chaque contact, y compris un lien vers son profil LinkedIn, son anniversaire, etc.

Les appels sont également améliorés grâce à des messages d’accueil automatiques personnalisables, à des files d’attente d’appels configurables ou à un nouveau statut « Occupé » qui donne aux utilisateurs la possibilité de gérer les appels entrants en attente ou sur un autre appel.

La société a également ajouté la compatibilité avec les nouveaux appareils audio et a amélioré la sécurité et la fiabilité du service grâce à divers changements.

Toutes les nouveautés annoncées par l’entreprise ont commencé à être disponibles dans Microsoft Teams au cours des dernières semaines. Pour vous assurer de profiter de toutes les nouveautés de la plate-forme, téléchargez simplement la dernière version disponible de Teams sur l’une des plates-formes où l’application est utilisée, que ce soit Android, iOS, Windows ou macOS.

