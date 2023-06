Je n’achèterai pas Reality Pro ; un appareil de 3e génération, probablement

Je n’achèterai pas Reality Pro. C’est en partie à cause du prix prévu, mais aussi parce que je n’ai pas encore trouvé la réalité augmentée ou virtuelle convaincante.

Mignon, oui. Impressionnant, oui aussi. Mais je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai utilisé une application AR, et même si j’ai acheté un casque VR, je ne me souviens pas non plus de la dernière fois où je l’ai sorti du fond d’un tiroir…

Pour moi, AR « donne une excellente démo »

AR a définitivement un effet wow la première fois que vous l’utilisez. Je me souviens encore lorsque je regardais l’achat d’une nouvelle machine à café, la possibilité de la voir dans ma cuisine sur mon iPhone m’a vraiment impressionné. J’ai fait la même chose avec des meubles potentiels, et cela offre certainement une façon intéressante de regarder la décoration intérieure.

Mais pour moi, la nouveauté s’est dissipée assez rapidement.

Steve Jobs a déclaré qu’un Mac à écran tactile « donne une excellente démonstration » – mais l’expérience réelle de son utilisation n’est pas si géniale. J’ai en quelque sorte l’impression que AR donne une excellente démo.

La nouveauté de la réalité virtuelle s’est également rapidement dissipée

Je ressentais à peu près la même chose à propos de la réalité virtuelle.

Ma toute première expérience a eu lieu lors d’une exposition sur Toutankhamon, où vous pouviez enfiler un casque pour entrer dans la tombe, et j’ai vraiment apprécié l’expérience. J’ai ensuite acheté ce qui s’appelait alors l’Oculus Go, encore une fois parce que j’étais curieux de connaître la réalité virtuelle et que je voulais voir à quel point cela plaisait dans une utilisation régulière. La réponse était la même : pas grand-chose.

En ce moment, mon point de vue est « réveillez-moi quand nous aurons un holodeck de style Star Trek ».

Je vois un futur potentiel

Bien sûr, la technologie VR en est encore à un stade assez précoce de son développement, et la réalité augmentée est une technologie encore plus récente qui a à peine été prise en compte par les consommateurs non avertis. Il serait aussi insensé de rejeter l’un ou l’autre sur la base des implémentations d’aujourd’hui que de parier contre Apple.

Le concept Apple Glasses, par exemple, a un attrait particulier pour moi. Ce serait formidable pour la navigation, que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. Si elles étaient intégrées dans des lunettes de soleil, je pouvais me voir les porter pendant mes sorties et trouver que c’était un moyen très pratique de lire les notifications et les messages courts.

Je peux aussi voir des utilisations plus intéressantes. J’ai une maladie connue sous le nom d’aphasie faciale légère, qui rend très difficile la reconnaissance des visages. Une paire de lunettes à reconnaissance faciale, qui superposerait les noms, aurait énormément de valeur ! Je suis sûr qu’il existe d’innombrables autres conditions qui seraient aidées par ce type de technologie.

Ensuite, il y a le jeu. Je ne suis pas un joueur moi-même, mais j’utilise occasionnellement X-Plane sur mon Mac et je peux voir que la réalité virtuelle ferait une excellente expérience de simulateur de vol, et je suis sûr que les joueurs apprécieront les combos VR et AR.

Il est également possible qu’Apple crée une expérience vraiment incroyable en le faisant tellement mieux que quiconque à ce jour.

Je n’achèterai pas Reality Pro

Que les rumeurs de 1 500 $ ou 3 000 $ soient exactes, je n’en achèterai pas. Et honnêtement, je ne pense pas qu’Apple s’attende à ce que je le fasse : le premier modèle sera principalement destiné aux développeurs, afin qu’ils créent des applications qui le rendent plus attrayant pour le reste d’entre nous.

La deuxième version sera moins chère, mais je soupçonne toujours que je n’en achèterai pas.

Un casque de 3e génération, ouais, probablement

Si je devais deviner quand les lignes d’appel / prix se croiseront pour moi, ce sera à propos de la 3ème génération – quand il y aura suffisamment d’applications pour lui donner suffisamment d’attrait pour justifier ce qui sera alors un appareil beaucoup plus abordable (pour Apple valeurs de « abordable », bien sûr).

Bien sûr, je me suis trompé sur l’Apple Watch – mais c’était une expérience beaucoup moins chère ! Je ne suis pas sûr non plus qu’il passerait aujourd’hui le test de 10 000 $ de Warren Buffett : si quelqu’un m’offrait 10 000 $ pour abandonner ma montre, je le prendrais probablement.

Si vous me voyez faire la queue pour un casque Apple de deuxième génération, n’hésitez pas à pointer du doigt et à rire. Si vous me voyez le faire pour Reality Pro, tirez-moi dessus.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :