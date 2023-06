Votre Android deviendra beaucoup plus utile grâce à ces 7 nouvelles fonctionnalités

Google accueille le mois de juin avec une nouvelle collection de nouvelles à venir sur le système d’exploitation Android à partir d’aujourd’hui.

L’application Google Wallet reçoit également des nouvelles intéressantes

Le mois de juin est arrivé chargé de nouveautés pour le système d’exploitation Android. Quelques semaines après avoir célébré les I/O, Google a annoncé une nouvelle collection de fonctionnalités qui débarqueront sur sa plateforme mobile au cours des prochaines semaines, avec l’idée de continuer à améliorer l’expérience sur smartphones, tablettes et smartwatches. .

Parmi les nouveautés, nous pouvons trouver de nouveaux widgets pour l’écran d’accueil, des améliorations dans l’application Google Wallet et d’autres fonctions que nous passerons en revue ci-dessous.

Pratiques de lecture sur Google Play Livres

L’application de lecture Google a été mise à jour pour introduire une fonction d’entraînement à la lecture destinée à être utilisée par les plus petits de la maison. Cette fonctionnalité a été ajoutée à des milliers d’ebooks pour enfants et permet aux enfants d’améliorer leur vocabulaire ou leur prononciation grâce à une pratique interactive.

Nouveaux widgets pour Android

L’écran d’accueil de votre mobile Android s’apprête à recevoir trois nouveaux widgets.

Le premier permet de voir des recommandations de films et de séries sur Google TV. D’autre part, le nouveau widget boursier vous permet de voir la valeur des actions de nos entreprises préférées. Enfin, un widget Google News a été ajouté où les titres en vedette de chaque jour apparaîtront.

Spotify améliore Wear OS

Si vous avez une montre avec Wear OS, vous pouvez désormais profiter de nouveaux raccourcis « Tiles » et Spotify pour accéder rapidement à vos musiques ou podcasts préférés. Il vous suffit de mettre à jour l’application vers la dernière version disponible pour profiter des changements.

Nouveau panneau Google Keep pour Wear OS

L’application de notes de Google, Google Keep, introduit également de nouvelles fonctionnalités destinées aux smartwatches. Désormais, il sera possible d’ajouter un panneau Google Keep ou « tuile » à l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux notes ou listes importantes.

Nouvelles combinaisons d’emoji

La « cuisine emoji » de Google a reçu une nouvelle vague de « recettes ». Désormais, il est possible de combiner des emojis liés au monde de la mer pour en créer de nouveaux. Dans la vidéo sous ces lignes, vous pouvez en voir quelques-unes.

Enregistrez vos cartes dans Wallet avec une simple photo

Google a également ajouté une série de nouvelles fonctionnalités à Wallet, son application de gestion des paiements et des cartes. L’une des fonctionnalités de l’application permet de capturer une carte de fidélité ou un pass à l’aide de la caméra mobile pour l’enregistrer directement dans l’application.

Google assure également que bientôt cet outil vous permettra d’enregistrer n’importe quelle carte ou pass comprenant un code QR ou un code-barres.

Intégration avec Messages pour enregistrer les cartes plus rapidement

De la même manière, Google a également ajouté une intégration entre Google Wallet et son application de messagerie, de sorte que lors de la réception de cartes d’embarquement ou de cartes de fidélité par SMs, elles puissent être ajoutées directement à Google Wallet.

Cette fonction vous permettra également d’enregistrer les cartes de train Renfe dans Wallet directement depuis l’application de messagerie.

En plus de ces fonctions, Google en a introduit d’autres qui, pour le moment, ne seront disponibles que dans un nombre limité de pays, comme les États-Unis, le Royaume-Unis ou l’Allemagne. Celles-ci incluent la possibilité de stocker des cartes d’identité dans Wallet, d’utiliser des montres Wear OS pour accéder aux transports en commun ou de scanner le « Dark Web » pour voir si un compte Google a été exposé lors d’une attaque ou d’une fuite.

