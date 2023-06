Mark Zuckerberg a dévoilé au hasard le Meta Quest 3 quelques jours avant qu’Apple ne dévoile Reality Pro

D’accord, Apple. Emballez-le, le spectacle est terminé. Mark Zuckerberg vient de faire une annonce surprise en dévoilant le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. La révélation vient juste * vérifie le calendrier * quatre jours avant qu’Apple ne soit sur le point d’annoncer officiellement son casque de réalité mixte haut de gamme. Voilà pour le battage médiatique d’Apple, je suppose.

Blague à part, Meta a fait son chemin dans la réalité virtuelle il y a des années via Oculus lorsque la société de Zuck négociait encore sous le nom de Facebook. Meta a certainement plus d’expérience dans la vente de casques VR et dans l’organisation de soirées VR qu’Apple – pour l’instant, du moins.

Comme le Meta Quest 2, le Meta Quest 3 nouvellement dévoilé est également dans un autre univers en ce qui concerne les prix. Le casque « Reality Pro » d’Apple devrait avoir un prix d’environ 3 000 $. Le Quest Pro haut de gamme de Meta coûte 999 $, et le nouveau Meta Quest 3 est au prix de 499 $.

Vous ne pouvez pas non plus blâmer Zuckerberg. Le Quest 3 était mûr pour une révélation, et Apple est sur le point d’aspirer tout l’espace mental autour des casques pendant quelques mois. Son pitch ?

Le premier casque grand public avec réalité mixte couleur haute résolution. 40% plus fin et plus confortable. Meilleurs affichages et résolution. Jeu de puces Qualcomm de nouvelle génération avec 2 fois plus de performances graphiques. Notre casque le plus puissant à ce jour. A venir cet automne.

Notre ami Mark Gurman a écrit sur son expérience avec la Meta Quest 3 alors non annoncée au cours du week-end dans sa newsletter Power On :

Je suis allé sur le terrain avec une version prototype du casque, essayant d’avoir une idée de la façon dont il pourrait se comparer à l’appareil d’Apple. J’ai essayé l’interface du Quest 3, le mode pass-through vidéo, les fonctionnalités logicielles et la capacité de jeu. L’appareil, nommé Eureka, semble beaucoup plus léger et plus fin que le Quest 2 existant de 2020. […] Dans l’ensemble, je suis reparti impressionné par l’accent mis sur la réalité mixte du Quest 3, les capacités de transmission vidéo bien améliorées, les performances plus rapides et la grande bibliothèque de contenu. En supposant que l’appareil coûte environ 500 $, ce serait environ un cinquième de plus que le casque Apple, tout en étant plus d’un cinquième aussi convaincant. Dans cet esprit, je pense que le Quest 3 pourrait faire du bruit cette saison des fêtes, d’autant plus que XR est une priorité pour les consommateurs.

Pour les curieux de Quest 3, vous pouvez lire l’expérience de première diffusion de Gurman dans sa newsletter hebdomadaire pour Bloomberg.

En attendant, si vous avez besoin de plus de preuves que Zuck a ressenti la pression de devancer le casque d’Apple, le nouveau Quest 3 ne sera réellement lancé que plus tard cet automne. Meta aura plus à dire sur le nouveau matériel lors de sa conférence Connect fin septembre.

Quant au reste d’entre nous, nous pouvons nous attendre à voir le très attendu casque AR/VR « Reality Pro » d’Apple dans quelques jours seulement. Le casque d’Apple devrait également être livré au plus tôt cette année, mais il ne vend pas un produit similaire qui semble désormais obsolète comme Meta.

