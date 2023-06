Le premier avion 100% passagers "fabriqué en Chine" a effectué son premier vol commercial

Cet avion a marqué une étape importante dans l’industrie aéronautique du géant asiatique

Cet avion est entré dans l’histoire en étant la première marque chinoise à effectuer un vol commercial complet

Les entreprises chinoises sont présentes sur plus de marchés chaque jour. Nous avons Xiaomi comme axe du marché mobile. Mais à chaque fois on retrouve des technologies plus intéressantes en provenance de Chine dans des domaines très divers, comme les voitures autonomes. C’est maintenant au tour des avions commerciaux de passagers puisque le premier vol commercial de l’histoire entre Shanghai et Pékin avec des passagers à l’intérieur a été effectué.

Le précédent que ce type de technologie peut créer contribue puissamment à diversifier l’industrie aéronautique, car il permettra à davantage d’acteurs de participer à ce marché, en pouvant réduire les coûts de ces technologies. Même ainsi, il semble qu’il y ait encore un long chemin à parcourir à cet égard.

Le premier avion commercial chinois

La course technologique chinoise a franchi une nouvelle étape importante. Après avoir construit votre propre station spatiale, il n’est pas surprenant que nous constations que l’industrie aéronautique a décollé de manière considérable. Ainsi, cette réalisation brisera le marché du transport aérien, brisant le duopole mondial que Boeing et Airbus entretiennent depuis des décennies. Ainsi, un nouveau concurrent est entré sur le marché, avec la création du C919 Maiden, un avion qui a été construit par la « Commercial Aviation Company of China » (COMAC).

L’avion a effectué son premier vol commercial de Shanghai à Pékin sans aucun problème. Le voyage a pris 130 passagers à l’intérieur et tout s’est exceptionnellement bien passé. L’avion en tant que tel a une autonomie de 5 600 kilomètres et peut transporter 168 passagers à l’intérieur. COMAC prévoit de construire plus de 150 jets d’ici 2027 selon ce qui est rapporté de Gizmochina.

La construction a duré seize ans mais désormais cette construction sera beaucoup plus positive. On s’attend à ce qu’à un moment donné, 1 200 unités soient prises car elles ont reçu de nombreuses commandes d’entreprises privées pour le réaliser.

« COMAC » est une entreprise publique qui relève directement du gouvernement chinois, c’est pourquoi elle a également été une étape importante de la part du gouvernement, bien que des entreprises privées aient également participé pour atteindre cet objectif, elles ont toujours été soumises aux avis du Parti communiste chinois.

#ChineLe C919 est comme si nous fabriquions des téléphones Oppo et Xiaomi dans #Inde https://t.co/8jzXMf7KRu pic.twitter.com/2f5E9p5YGa —Géopolitique perspicace (@InsightGL) 29 mai 2023

Bien que l’entreprise qui l’a construit soit fondamentalement chinoise, l’origine des pièces vient du monde entier. Pratiquement tous les continents ont participé à la création de cette ingéniosité technologique. En fait, seules les ailes et la queue ont été créées exclusivement par des entreprises chinoises. Les moteurs à turbine ont été des produits français et américains, tandis que les freins et la technologie sont purement américains. Par contre on constate que les systèmes d’atterrissage sont allemands.

Sur cette base, nous constatons que la technologie a plutôt bien réussi et pourrait nous apporter des changements très notables puisque les compagnies aériennes pourraient mettre la main sur ces avions si les prix sont plus compétitifs que ceux des constructeurs européens et nord-américains habituels.



