Avez-vous l’un de ces 19 téléphones Samsung? Oubliez de recevoir la mise à jour vers Android 14

Tous les modèles de la série Galaxy S20 et les derniers Galaxy Notes seront bientôt à court de mises à jour.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est l’un des modèles qui ne prendra bientôt plus en charge les nouvelles versions d’Android

À plus d’une occasion, nous avons félicité Samsung pour avoir la meilleure politique de mise à jour logicielle dans tout le paysage Android, étant la seule entreprise à assurer un minimum de quatre mises à jour majeures du système d’exploitation pour ses téléphones de milieu de gamme et haut de gamme. , et un minimum de cinq ans de correctifs de sécurité.

Mais le temps passe, et peu importe à quel point l’entreprise essaie, à un moment donné, elle doit abandonner certains de ses modèles, peu importe leur popularité à leur époque.

Avec l’arrivée d’Android 14 dans quelques mois, la société sud-coréenne mettra fin à la période de support en termes de mises à jour système pour certains de ses modèles les plus populaires ces dernières années, notamment les terminaux de la série Galaxy S20 et les derniers membres du * Galaxy Série de notes.

Les 19 appareils Samsung qui restent sans nouvelles versions d’Android cette année

Parmi les modèles qui font partie de la liste, on peut retrouver le Samsung Galaxy S20 ou encore le Samsung Galaxy S20. Le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold2, deux des premiers smartphones pliables lancés par la société, seront également à court d’Android 14. La liste complète, compilée par SamMobile, est disponible ci-dessous :

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Les propriétaires de l’un de ces appareils ne pourront pas profiter des actualités d’Android 14, mais ils continueront à recevoir des mises à jour de sécurité pendant un certain temps, jusqu’à ce que la fin de leur période de support soit atteinte.

Quant aux téléphones Samsung qui recevront la mise à jour vers Android 14 avec One UI 6, on peut s’attendre à ce que tous les terminaux des séries Galaxy A, Z, S, M et F lancés à partir de 2021 puissent se mettre à jour.

