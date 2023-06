Twitter et mauvais lait : une étude indique qu’avec Elon Musk les tweets haineux ont augmenté

Nous savons tous que Twitter n’est plus ce qu’il était. Avec l’arrivée d’Elon Musk, beaucoup de choses ont changé, notamment le type de contenu qui est montré aux utilisateurs.

Twitter suscite désormais plus de réponses négatives de la part des utilisateurs qu’auparavant.

Cela fait un an qu’Elon Musk a annoncé le rachat de Twitter et pris le contrôle de l’entreprise. Depuis, les choses n’ont cessé de changer sur Twitter : du changement de nom de l’entreprise, en via la mise en place de Twitter Blue ou la substitution des badges de vérification aux payants.

Il y a eu plus de changements après ceux-ci, certains plus et d’autres moins évidents. Dans le deuxième groupe, il y en a un qui a directement affecté les algorithmes, les obligeant à montrer à l’utilisateur un contenu qui amplifie sa colère et son animosité jusqu’aux limites que ce réseau social, déjà un vivier de négativité dans de nombreux cas, atteint à de nouvelles niveaux pour le mal.

Plus de tweets haineux par mètre carré

Une étude menée par des ingénieurs informaticiens des universités de Cornell et de Berkeley a déterminé que les tweets haineux affichés aux utilisateurs sur le réseau social ont augmenté en nombre depuis qu’Elon Musk était aux commandes du navire.

Pour ce faire, ils se sont plongés dans des tweets adressés à 806 utilisateurs en février dernier, comparant le contenu qui apparaissait dans les chronologies personnalisées comme « Pour vous », avec ceux qui apparaissaient dans le fil chronologique. Les chercheurs ont constaté que ces derniers mettent l’accent sur le fait de susciter des émotions, même s’il ne s’agit pas d’un contenu destiné à provoquer une réaction.

Selon les chercheurs, l’algorithme amplifie les tweets qui montrent des émotions fortes : colère, bonheur, tristesse et anxiété. Cependant, ce sont les tweets en colère auxquels il semble donner beaucoup plus de portée. Les réponses motivées par l’une de ces émotions fortes ont également augmenté, incitant l’algorithme à afficher davantage de ce type de contenu aux utilisateurs.

Il en va de même pour les tweets qui ont pour sujet la politique. Ceux montrés par l’algorithme sont beaucoup plus partisans de certaines tendances et encouragent l’hostilité envers ceux qui sont en dehors d’eux. Au moins, l’algorithme dans ce cas ne renforce pas les chambres d’écho et tend à montrer aux utilisateurs d’une tendance les tweets de l’inverse.

L’étude détermine également qu’avec les nouveaux algorithmes, les utilisateurs sont plus susceptibles de suivre certains types d’utilisateurs qui leur sont recommandés, ce qui affecte encore plus le contenu qui leur est montré.

