Des fonctionnalités plus intéressantes de Nothing Phone (2) viennent d’être confirmées

Il y a quelques semaines à peine, le fondateur de Nothing, Carl Pei, a confirmé que Nothing Phone (2) deviendra officiel en juillet. De plus, Pei a déclaré que le téléphone serait alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Et plus récemment, le PDG a renversé la mèche sur certains des composants de base de l’appareil.

Mais il semble que ce ne soient pas les seules informations que Carl Pei souhaitait partager avant le lancement de l’appareil. Grâce au compte Twitter de la société, Pei a mis en lumière quelques détails supplémentaires sur le Nothing Phone (2). Et après les avoir parcourus, tout ce que je peux dire, c’est que l’appareil sera effectivement très intéressant !

Nothing Phone (2) à venir avec un écran plus grand et une longue prise en charge des mises à jour Android

Ainsi, le premier point fort des dernières informations provenant directement du compte Twitter de l’entreprise est l’écran. Selon le fil officiel, le Nothing Phone (2) viendra avec un écran de 6,7 pouces. Cela indique que le nouvel appareil sera 0,15 pouces plus grand que le prédécesseur.

Bien que la marque n’ait fourni aucun aperçu de la résolution de l’écran, le téléphone (2) sera probablement équipé d’un panneau FullHD+. Ainsi, bien que la taille de l’écran verra une amélioration, la résolution pourrait être la même que le Nothing Phone (1).

En plus de cela, la société a confirmé que le Nothing Phone (2) recevra « 3 ans de mises à jour Android ». Il a également promis « 4 ans de mises à jour de sécurité ». C’est un atout majeur car cela garantit une meilleure expérience globale à long terme.

En dehors de cela, le fil Twitter officiel de l’entreprise offre des informations sur le respect de l’environnement de Nothing Phone (2). Rien ne dit que l’appareil a une empreinte carbone de 53,45 kg. C’est 5 kg de moins que le Nothing Phone (1). Le nouvel appareil utilisera également 3 fois plus de versions biosourcées ou recyclées que le prédécesseur. Vous pouvez lire l’intégralité fil ici.

