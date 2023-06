Le Xiaomi le plus fin baisse son prix : écran Oled, Android 13 et appareil photo Sony 50 MP

C’est l’un des plus beaux mobiles que le constructeur chinois ait lancé jusqu’à présent.

Lorsque vous tenez le Xiaomi 13 Lite dans votre main, vous ne croirez pas que son prix est celui-ci.

De loin, ce terminal est l’un des plus beaux que Xiaomi ait réalisés dans l’histoire. Ce n’est pas un smartphone fait pour se vanter de la plus grande puissance, ni du meilleur appareil photo, mais il intègre une grande dalle fluide, de très bons matériaux et un design imbattable. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le Xiaomi 13 Lite pour 369 euros sur AliExpress et 379 euros sur le site officiel.

C’est l’un des meilleurs terminaux du milieu de gamme actuel, non seulement pour son apparence, mais aussi pour son matériel. Si vous recherchez un mobile puissant, avec un bon écran, un excellent appareil photo et un design spectaculaire, n’hésitez pas, pour ce prix, il n’y en a pas de meilleurs ou d’aussi beaux.

Obtenez le plus beau téléphone actuel (pour moi) du catalogue Xiaomi

Avec un corps mince de seulement 7,2 mm d’épaisseur et pesant 171 grammes, le Xiaomi 13 Lite est léger et confortable à tenir. Son design, fait de polycarbonate et de verre, lui donne un aspect sophistiqué et moderne qui attire l’attention. Il monte un panneau Oled de 6,55″ qui offre une expérience visuelle exceptionnelle. Avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, vous pouvez profiter d’une fluidité incroyable dans chaque interaction. Avec une luminosité maximale de 1000 nits, HDR10+ et Dolby Vision , chaque détail sera vif et réaliste. Sa protection Gorilla Glass 5 garantit la durabilité de l’écran.

En termes de performances, cet appareil ne vous décevra pas. Propulsé par le puissant processeur Snapdragon 7 Gen 1 4 nm 2,4 GHz, l’un des derniers en 2023, et la carte graphique Adreno 644, le Xiaomi 13 Lite offre des performances fluides et fluides, même dans les tâches les plus exigeantes. Avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2, vous aurez plus qu’assez d’espace pour toutes vos applications, jeux et fichiers. Un score impressionnant, dépassant les 550 000 points sur Antutu, démontre sa puissance de traitement exceptionnelle.

La qualité photographique du Xiaomi 13 Lite est une autre caractéristique remarquable. Équipé d’une triple caméra arrière, comprenant un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP avec une ouverture f/1.8, un grand angle Sony IMX376 de 20 MP et un objectif macro, vous pourrez capturer des images incroyablement claires et détaillées dans toutes les situations. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips, ce qui vous permettra de laisser libre cours à votre créativité. La caméra frontale de 32 MP de Samsung avec un capteur de 8 MP pris en charge garantit des selfies très détaillés, un effet de profondeur époustouflant et des appels vidéo de haute qualité.

Malgré sa finesse, le Xiaomi 13 Lite embarque une batterie de 4500 mAh qui vous assurera une autonomie fiable tout au long de la journée et une partie de la suivante. Et avec une charge rapide de 67 W, vous pouvez recharger rapidement votre appareil en seulement 40 minutes. De plus, le téléphone offre une connectivité complète avec 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM et même un port infrarouge.

Plongez dans l’innovation et les performances du Xiaomi 13 Lite. Cet appareil offre une combinaison parfaite de style, de puissance et de fonctionnalité, ce qui en fait une option irrésistible à ces prix. Et si vous aimez la propre couche de personnalisation de Xiaomi, dans ce modèle, vous aurez déjà MIUI 14 entièrement fonctionnel.

