WhatsApp pour Android redessine son interface avec des éléments de Material You

WhatsApp travaille sur un nouveau design pour les switchs d’applications Android basé sur Material You.

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde

Depuis quelques semaines, WhatsApp s’emploie à améliorer l’aspect visuel de son application Android et a ainsi intégré de nouvelles fonctionnalités dans l’interface qui la rapprochent du design de la version iOS, comme une nouvelle barre de navigation inférieure ou un nouveau menu contextuel des messages.

Eh bien, maintenant, l’application détenue par Meta a franchi une nouvelle étape dans la refonte de l’interface de son application Android avec l’inclusion d’éléments basés sur Material You.

Material You vient à l’application WhatsApp pour Android

Les gars du média spécialisé WABetaInfo ont découvert dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android, dont le numéro de version est 2.23.12.3, que l’application de messagerie travaille sur une refonte de ses switchs basée sur Material Design 3, plus connue sous le nom de Material You.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, très bientôt, l’application WhatsApp pour Android disposera de nouveaux switchs qui lui donneront une apparence beaucoup plus moderne et attrayante. Dans ce nouveau design, lorsque l’interrupteur est éteint, l’interrupteur affiche un contour et un indicateur gris clair, tandis qu’une fois allumé, le contour disparaît et l’interrupteur est teinté de la couleur verte caractéristique de WhatsApp.

Ce nouveau design des switchs de l’application WhatsApp pour Android suivant les lignes esthétiques de Material Design 3 est toujours en développement et atteindra les testeurs de la version Beta dans une future mise à jour de l’application.

Nous vous rappelons que si vous souhaitez essayer ces nouvelles fonctionnalités et d’autres du client de messagerie avant le reste, vous devez vous inscrire à la bêta de WhatsApp pour Android dès que possible.

