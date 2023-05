L’un des meilleurs émulateurs Nintendo Switch vient d’arriver sur Android : vous pouvez maintenant le télécharger

Après l’abandon de Skyline vient l’alternative : Yuzu pour Android est déjà là, mais ne vous attendez pas à ce qu’il fonctionne bien si vous n’avez pas un mobile très puissant.

Yuzu devient le meilleur (ou presque le seul) émulateur Nintendo Switch pour Android.

L’infortuné Skyline était le meilleur émulateur Nintendo Switch pour Android, bien que les problèmes juridiques du projet aient poussé ses créateurs à abandonner son développement il y a quelques semaines à peine, abandonnant ainsi les passionnés qui souhaitaient exécuter des copies légales des jeux Switch sur leurs mobiles. avec Androïd.

Et c’est qu’en effet, malgré le fait que certains des jeux Nintendo les plus mythiques sont déjà sur des plateformes mobiles et peuvent être téléchargés officiellement, la vérité est que certains utilisateurs aiment emporter leurs titres préférés n’importe où sans avoir à charger plusieurs appareils : le téléphone d’un côté et la console Nintendo Switch de l’autre avec ses accessoires.

Dans tous les cas, l’attente de nouvelles alternatives ne durera pas très longtemps, et comme nous l’ont confirmé les confrères d’Android Authority, les créateurs du populaire émulateur Yuzu ont profité de l’écart pour présenter leur application Android, qui admet de nombreux jeux entièrement fonctionnels. mais évidemment, cela nécessitera des puissances matérielles élevées dans les smartphones qui veulent l’exécuter.

Yuzu arrive sur Android, mais limité et sans parité d’options avec la version PC

Bien que Yuzu soit bel et bien officiellement sur Android, son apparition dans le Play Store sous-entend une version précoce et pas trop stable, que l’on achète l’application payante ou que l’on utilise la version gratuite.

Non seulement cela, et c’est que dans une mer d’avertissements, l’équipe Yuzu nous met déjà dans une situation, indiquant que l’émulateur est toujours en développement et que pour l’instant ils se concentrent sur la compatibilité et les performances.

Pour fonctionner correctement, nous ne pourrons utiliser aucun smartphone avec Android, et c’est que Yuzu nécessite une puissance matérielle élevée, à partir d’un chipset Qualcomm Snapdragon de qualité supérieure, car ils indiquent que « les appareils avec SoC Exynos, MediaTek et similaires seront ne fonctionnent pas du moins dans un avenir prévisible, car leurs GPU sont pires qu’Adreno. »

La chose logique est que les téléphones mobiles avec une puce inférieure à Snapdragon 865 fonctionnent mal, tandis que la RAM minimale sera de 6 Go, bien qu’ils recommandent directement 8 Go.

Il continuera à s’améliorer avec le temps, mais la fonctionnalité est pour l’instant limitée et nous ne pouvons l’essayer que si nous avons un mobile très puissant avec une puce Qualcomm Snapdragon.

Enfin, vous devez savoir que Yuzu pour Android n’a pas les mêmes fonctions que nous connaissons de la version PC pour l’instant, car il ne prend pas en charge le mode multijoueur ou les profils d’entrée, mais il a des options clés telles que l’échelle de résolution, le filtrage et les textures ainsi que la compatibilité des mods.

Et maintenant pour compléter, nous avons une autre option limitante qui se trouve dans les contrôles, puisque vous aurez sûrement besoin d’une manette Nintendo Switch pour émuler les jeux correctement et surtout, les avoir joués sur la console pour connaître le gameplay, ou ce sera très complexe de mapper tous les boutons pour savoir comment ils fonctionnent.

