Foxconn promet à ses employés des bonus supplémentaires avant la production de l’iPhone 15

Foxconn est l’un des plus grands fabricants d’électronique au monde. La société basée à Taiwan a été impliquée dans la fabrication de nombreux smartphones de qualité dans le monde entier. Notamment, Foxconn est le nom derrière la fabrication de téléphones comme l’iPhone d’Apple, Nokia, Google Pixel, Xiaomi, etc. Cependant, Apple est considéré comme le plus grand partenaire de Foxconn depuis de nombreuses années maintenant. En tant que partenaires constructeurs, Foxconn fait de nombreux préparatifs pour la production de la série iPhone 15. La série iPhone 14 de l’année dernière a rencontré quelques problèmes de fabrication en raison du COVID-19 en Chine. L’entreprise a vu beaucoup de ses employés protester contre les mauvaises conditions de travail. Cette manifestation a également conduit plus de 20 000 travailleurs à démissionner de leur emploi.

Cette année, Foxconn est déterminé à éviter qu’un incident similaire ne se produise. Par conséquent, la société met en place les bonnes structures pour s’assurer que la production de la série iPhone 15 se déroulera sans heurts.

Foxconn motive ses nouveaux employés

L’entreprise met en place des packages de motivation pour encourager les nouveaux et les anciens employés à s’attaquer à la tâche qui les attend. Selon des informations, Foxconn a annoncé que les nouveaux travailleurs rejoignant son usine de Zhengzhou, en Chine, auront droit à des primes allant jusqu’à 3 000 yuans (424 $ ; 343 £). Cependant, il y a une petite condition attachée à l’offre. Qu’ils restent employés pendant au moins 90 jours. Cette incitation vise à encourager la rétention des employés et à offrir une récompense financière supplémentaire à ceux qui restent dans l’entreprise pendant la durée spécifiée. De telles mesures sont couramment mises en œuvre par les entreprises pour attirer et retenir les talents sur un marché du travail concurrentiel.

Forfait Foxconn pour les anciens employés

Foxconn a aussi quelque chose pour les anciens employés. Il dit que les anciens employés qui recommandent leurs amis ou les membres de leur famille seront automatiquement admissibles à un prix. Selon un article vu par la BBC sur WeChat, les employés qui recommandent de nouvelles recrues reçoivent 500 CNY (70 $) si la personne reste dans l’entreprise pendant un mois seulement. Et ils ont également la possibilité de référer plus d’un employé.

Foxconn a déclaré qu’il visait à améliorer les avantages des employés d’Apple City. Cette décision n’est qu’une de ces initiatives de la société taïwanaise.

