Xiaomi baisse le prix de ses écouteurs "Pro"Ils sont un achat spectaculaire pour ce prix.

Si vous voulez profiter de la musique où que vous soyez, ces écouteurs sont une option exceptionnelle.

Le Redmi Buds 4 Pro dans ses deux coloris.

Dans le catalogue Xiaomi, nous pouvons trouver des appareils très intéressants, pas seulement des smartphones. La firme chinoise se démarque également avec ses écouteurs sans fil, qui offrent un bon son et un prix assez raisonnable. L’un des meilleurs que nous ayons testé, les Redmi Buds 4 Pro, sont en promotion sur Amazon et constituent un excellent achat.

Nos protagonistes peuvent être à vous pour seulement 65 euros, un prix très tentant pour certains petits qui ont été mis en vente à près de 100 euros. En fait, ils continuent d’être vendus pour 79,99 euros dans le store Xiaomi, vous pouvez économiser beaucoup d’argent. C’est une option avec laquelle vous ne pouvez pas échouer, nous vous indiquons toutes leurs caractéristiques.

Redmi Buds 4 Pro

Ces écouteurs sont un excellent achat.

La qualité sonore de ces Redmi Buds 4 Pro surpasse celle de nombreux rivaux, il vous sera difficile de trouver de telles performances à moins de 100 euros. Vous apprécierez vos artistes préférés où que vous soyez, lorsque vous vous habituerez à leur compagnie vous ne pourrez plus vous en passer.

Son design rappelle les AirPods Pro d’Apple, c’est assez flagrant. Cependant, ils ont quelques détails esthétiques et surtout une finition noire qui leur donne de la personnalité. Ce sont des écouteurs beaux et confortables que vous pouvez porter pendant des heures sans ressentir d’inconfort.

Comme nous l’avons souligné dans leur analyse, ils sont capables de dépasser les 6 heures d’utilisation sur une seule charge, un chiffre plus qu’intéressant et dont peu de modèles peuvent se vanter. Passez toute la journée à écouter de la musique sans crainte, les écouteurs Xiaomi ne vous laisseront pas tomber. S’il vous en faut plus, vous le savez déjà, vous aurez son étui de recharge pour vous sauver en toute occasion.

Redmi Buds 4 Pro

Les Redmi Buds 4 Pro sont des écouteurs incroyables, un excellent achat non seulement à moins de 70 euros, mais aussi à moins de 100 euros. Leur rapport qualité-prix est spectaculaire et je ne pense pas que quiconque puisse en être déçu. Ne réfléchissez pas trop ou l’offre pourrait disparaître, qu’attendez-vous ?

