Il n’y a pas de bracelet intelligent plus avancé que celui-ci : il vient de Xiaomi et a un prix unique

Écran AMOLED, GPS et 110 modes sportifs dans ce bracelet intelligent Pro parfait pour votre poignet, maintenant avec une remise de 40 euros.

40 euros de réduction pour ce bracelet malin qui s’adaptera parfaitement à votre poignet // Image : .

Si vous souhaitez obtenir un bon bracelet intelligent pour votre poignet, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est le modèle le plus avancé du marché. En fait, il dispose même d’un GPS, une fonctionnalité rare dans ce type d’appareil. Nous en parlons car maintenant vous pouvez l’acheter à un prix unique et ainsi économiser une bonne somme. Son prix de vente conseillé est de 99,99 euros, mais il tombe à 58,90 euros chez Miravia en utilisant le coupon de réduction de 25% disponible pour les nouveaux utilisateurs.

Si vous avez déjà effectué un achat dans ce store, ne vous inquiétez pas, vous pouvez profiter de ce coupon en vous inscrivant avec un nouvel utilisateur. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Obtenir des coupons » si vous effectuez l’achat depuis votre ordinateur, et sur le bouton de réduction si vous le faites depuis l’application mobile. Vous obtiendrez le Xiaomi Smart Band 7 Pro pour 40 euros de moins et, en plus, vous n’aurez pas à payer les frais de port. De plus, vous aurez 30 jours pour retourner l’appareil si vous n’êtes pas convaincu.

Ce Xiaomi Smart Band 7 Pro a également un bon prix sur AliExpress, où il tombe à 61 euros dans la version globale grâce à la remise qu’il met actuellement en vedette. Il est également en vente sur Amazon, mais ici il ne descend qu’à 69,99 euros. Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé ce Xiaomi Smart Band 7 Pro pendant quelques semaines, afin que nous puissions vous dire de première main quelles sont les raisons pour lesquelles il vaut la peine d’être acheté.

Xiaomi Smartband 7 Pro

Achetez le Xiaomi Smart Band 7 Pro pour 40 euros de moins

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro est un bracelet intelligent que vous pouvez porter toute la journée, même pour dormir. Cela est dû à sa conception extrêmement confortable, pesant seulement 20 grammes. De plus, il a une esthétique sobre et épurée, il sera donc vraiment joli lorsque vous le porterez à votre poignet. Un autre détail à prendre en compte est qu’il est étanche jusqu’à 5 ATM, vous pouvez donc l’utiliser sous la douche ou lorsque vous entrez dans la piscine sans aucun problème.

D’après notre expérience avec le Smart Band 7 Pro, nous avons également beaucoup apprécié la qualité de son écran AMOLED. Il a une taille de 1,64 pouces, une résolution de 280 x 456 pixels et le mode Always on Display. La qualité de l’écran est excellente à tous points de vue, de la vivacité des couleurs à la luminosité maximale. De plus, il dispose d’un mode de luminosité automatique différentiel par rapport aux autres smartbands.

Ce bracelet intelligent est compatible avec les téléphones Android et iOS. Nous vous recommandons de le garder toujours connecté au smartphone, car ses fonctions seront plus étendues. Grâce à cette connexion, vous pouvez recevoir des notifications de votre téléphone, accepter ou rejeter des appels et même communiquer directement avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro regorge de nombreux autres outils, tels que la lampe de poche, la minuterie, la météo et même le contrôle de la musique du mobile. Bien sûr, avec ce smartband, vous pouvez enregistrer toute votre activité physique, car il dispose de plus de 110 modes d’entraînement et d’un GPS. De cette façon, vous n’avez pas besoin d’emporter votre téléphone avec vous lorsque vous vous entraînez, le Smart Band 7 Pro lui-même enregistrera l’itinéraire que vous suivez.

Xiaomi Smartband 7 Pro

À cela, nous ajoutons que l’appareil peut également contrôler votre santé avec son capteur de fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène sanguin, l’analyse du niveau de sommeil et même le stress. Le bracelet intelligent dispose d’une batterie de 235 mAh, vous pouvez donc utiliser toutes ces fonctions normalement jusqu’à 12 jours. Si vous utilisez le Xiaomi Smart Band 7 Pro avec une certaine intensité, son autonomie sera réduite à environ une semaine. L’avantage est que, grâce à la charge rapide, il vous faut à peine 1 heure pour la recharger.

Bref, ce bracelet intelligent Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin au quotidien, et même plus. Nous le recommandons personnellement si vous recherchez un smartband complet, surtout maintenant qu’il bénéficie d’une remise de 40 euros sur Miravia. L’achat est entièrement sécurisé et vous n’aurez pas à payer les frais de port.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :