La baisse que vous attendiez : les écouteurs « Pro » de Xiaomi avec une autonomie de 30h et une suppression active du bruit

Ils bloquent les bruits externes comme peu d’écouteurs sur le marché aujourd’hui.

Avec leur longue durée de vie de la batterie, un son fidèle à la qualité studio et une excellente prise de voix, ces écouteurs sont une vraie affaire.

Lorsque nous pensons acheter de bons écouteurs sans fil, nous pensons généralement à des marques comme Sony, JBL ou Sennheiser au-dessus des autres. Mais lorsque l’on recherche une option qui intègre un excellent son et un petit prix, d’autres marques se présentent comme Xiaomi. Aujourd’hui, nous avons trouvé les Mi True Wireless Earphones 2 Pro de Xiaomi qui ont baissé leur prix sur le site officiel de 99,99 à 39,99 euros.

Et si nous voulons aussi qu’ils aient non seulement un bon son, mais aussi qu’ils intègrent un système d’annulation de bruit de haut niveau, une très bonne autonomie et une construction assez premium, ce modèle Xiaomi est l’option parfaite que vous recherchiez. Sur Amazon, nous l’avons vu de temps en temps au même prix, mais il est déjà interrompu ou seules des unités reconditionnées sont disponibles.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 Pro

Achetez les meilleurs écouteurs Xiaomi à moins de 40 euros

Les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro sont équipés d’un grand diaphragme dynamique LCP de 12 mm qui reproduit le son avec une précision et une clarté étonnantes. Découvrez une qualité sonore de studio qui reflète fidèlement chaque détail de vos chansons préférées. Plongez dans un monde de notes riches et de mélodies immersives, comme si vous étiez en studio d’enregistrement.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ces écouteurs est leur suppression active du bruit à large fréquence. Oubliez les bruits extérieurs et plongez dans votre musique ou podcast préféré sans distractions. Ils ont un mode transparence qui vous permet d’entendre ce qui se passe autour de vous. La technologie ENC à 3 microphones dans chaque oreillette garantit des appels clairs et nets, même dans des environnements bruyants.

Avec une batterie longue durée, ces écouteurs vous accompagneront toute la journée. Profitez jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge, et si vous n’utilisez que les écouteurs, vous aurez jusqu’à 6 heures d’autonomie. De plus, l’étui de chargement sans fil vous permet de recharger facilement et sans fil vos écouteurs à tout moment. Avez-vous besoin d’une charge rapide ? Avec seulement 10 minutes de charge, vous bénéficierez de 90 minutes d’utilisation supplémentaires.

La conception luxueuse de la texture céramique des Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro ajoute une touche d’élégance et de sophistication. Ces écouteurs offrent non seulement des performances exceptionnelles, mais ils ont également une apparence et une sensation incroyables. Profitez de la combinaison parfaite de style et de fonctionnalité. De type intra-auriculaire et dotés d’élastiques aux extrémités, ils s’adaptent parfaitement à toutes les oreilles.

Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro sont l’option idéale pour ceux qui recherchent une expérience sonore de haute qualité à un prix irrésistible. Avec des fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit, le mode transparence, l’ENC à 3 microphones et la longue durée de vie de la batterie, ces écouteurs permettent une immersion totale dans votre musique et des appels cristallins.

