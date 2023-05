Élections générales du 23J : vous pouvez désormais demander à voter en ligne via votre mobile Xiaomi. Quelles sont les exigences nécessaires

Les élections du 28 M se sont terminées il y a 72 heures, mais les élections générales du 23 J commenceront dans un mois et demi seulement. Le résultat des Municipales et des Autonomes a entraîné l’avance des Générales par une partie du gouvernement actuel. Et depuis hier vous pouvez demander à voter par correspondance.

Oui, car si vous voulez voter mais que vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes le 23 juillet au bureau de vote où vous vous trouvez, vous pouvez voter par correspondance. Et en raison de l’avancement des élections générales et de leur placement au milieu de l’été, ce qui implique des millions d’Espagnols qui seront pris en vacances loin de chez eux, il est préférable de commencer à demander le vote par correspondance dès maintenant.

Quelles sont les conditions requises pour postuler en ligne pour voter par correspondance

Avant de pouvoir voter par correspondance, vous devez demander l’option de vote par correspondance. Comment ça se fait? Grâce à cette application Web officielle que le service Correos.es vous propose, et qui vous permet de le présenter en ligne afin que vous n’ayez pas à vous rendre dans un bureau physique de Correos España.

Exigences nécessaires pour les documents (numériques)

Certificat numérique

Identification électronique

Confirmation automatique@

Étant donné que vous devez demander une application officielle à votre nom, vous devez le faire à partir d’un appareil sur lequel un certificat numérique est installé ou qui possède une identification électronique. En plus de la version la plus à jour pour votre OS du programme Autofirma, une application de signature électronique développée par le Ministère des Finances et des Administrations Publiques.

Pour la demande via le web de voter par correspondance par les parties intéressées, le système accepte les certificats numériques d’une personne physique « qui garantissent l’identité des personnes devant les administrations publiques et les entités privées, donc tous les certificats qualifiés délivrés par les fournisseurs sont admis . de services électroniques de confiance qualifiés conformes à la décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 ».

Comment demander le document de pétition de vote par correspondance

La première chose à faire est d’ouvrir ce lien dans un navigateur Web Regardez les deux options que vous avez ci-dessous. Choisissez celui de droite, « Soumettre votre candidature pour voter par correspondance via le web », et cliquez sur continuer Une fois identifié et authentifié, une fenêtre s’ouvrira avec le titre « ELECTIONS AUX TRIBUNAUX 23 JUILLET 2023 » Vérifiez que le nom et l’identifiant que le site Web vous montre sont les vôtres et que tout est correct Vous trouverez ci-dessous la rubrique « Acceptation des conditions de demande électronique de vote par correspondance ». Acceptez la politique de protection des données et cliquez sur Continuer. Vous devrez maintenant remplir les données requises pour la demande et le système vous demandera automatiquement de la signer électroniquement (d’où l’exigence AutoFirma installée). Une fois la signature électronique complétée avec AutoFirma, votre demande sera déjà soumise et vous pourrez en télécharger une copie.

Lorsque vous votez par correspondance, vous ne pouvez plus voter en personne au bureau de vote

En cas d’acceptation par le Bureau du Recensement Électoral, la documentation de vote par correspondance vous sera envoyée dans quelques jours à l’adresse indiquée dans la demande. Celui-ci se compose d’une enveloppe avec les bulletins de vote pour chaque formation politique, le certificat d’inscription au recensement et une autre enveloppe avec l’adresse du bureau de vote où vous devez voter.

Après avoir voté pour le parti que vous désirez, vous devez refermer l’enveloppe et la mettre dans l’autre enveloppe adressée au bureau de vote, où vous devez également joindre le certificat d’inscription au recensement. Et une fois que vous avez envoyé le vote, l’option de voter en personne est annulée.

Vous avez jusqu’au 13 juillet pour postuler en ligne pour voter par correspondance. Et si vous allez le demander depuis le smartphone, vous devez installer le certificat numérique -si vous l’avez- et télécharger l’application @firma Mobile Client, afin de pouvoir effectuer des procédures télématiques basées sur les signatures électroniques de votre Xiaomi, POCO ou Redmi mobile, et également depuis un Redmi Pad.

Plus d’informations | Correos.es

