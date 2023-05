La nouvelle application Apple Music a atteint Android avant l’iPad et macOS

Apple a publié Apple Music Classic pour Android avant tous ses autres appareils dans un mouvement jusqu’ici sans précédent.

Apple Music sur un iPhone.

Apple Music est disponible sur Android depuis 2015. C’est cette année que Spotify a eu beaucoup de concurrence, malgré le fait que ses chiffres n’ont cessé de croître et qu’il est sur le point de dépasser Netflix en termes d’abonnés à son service premium. Pendant ce temps, Apple Music a apporté des fonctionnalités d’iOS à son application Android, telles que Spatial Audio et la lecture sans perte, mais aujourd’hui, nous allons vous raconter une histoire différente.

Tel que rapporté par 9to5Mac, Apple a publié Apple Music Classic sur Android avant toute autre plate-forme. Oui, c’est vrai : il a dépriorisé ses appareils phares en faveur d’un lancement qui a tout son sens dans le monde. Nous le voyons ensuite.

Apple Music Classic, première sur Android

Apple Music Classic est le service d’abonnement d’Apple pour les amateurs de musique classique, bien que ceux qui ont un abonnement général à Apple Music puissent également en profiter automatiquement. Son design opte également pour une esthétique plus proche du classique et du raffinement, tandis qu’Apple Music opte pour une esthétique plus moderne.

La décision prise par Apple en publiant Apple Music Classic sur Android en premier lieu a beaucoup de sens, comme nous l’avons déjà dit. L’application a été développée après l’achat du service de musique classique Primephonic et est basée sur son application Android. Cela dit, il était plus facile de construire sur une base déjà créée que de ne pas repartir de zéro (et, en attendant, ils peuvent finir de peaufiner l’application iOS). La même chose s’est produite avec Beats Music pour Android, le jeu est exactement le même.

Il convient de rappeler qu’Apple Music pour Android propose des fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans iOS, telles que le fondu enchaîné ou le fondu enchaîné entre les pistes. Cette fonctionnalité n’est disponible, au sein de l’écosystème Apple, que dans les versions Mac.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :