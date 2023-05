Les vivo S17 et S17 Pro sont officiels avec une charge ultra-rapide et la meilleure caméra frontale de sa catégorie

Les premières fuites concernant les nouveaux XIaomi 14 et 14 Pro commencent à apparaître, qui sont attendues d’ici la fin de l’année en Chine et d’ici le début de 2024 dans le reste du monde.

Xiaomi 13 Pro.

En décembre dernier, Xiaomi a présenté ses fleurons pour 2023. Nous faisons référence aux Xiaomi 13 et 13 Pro, dont nous avons déjà eu l’occasion d’analyser les derniers chez Netcost-security.fr. Avec le Xiaomi 13 Ultra également déjà présenté, les premières informations sur le nouveau haut de gamme de la firme chinoise commencent à nous parvenir.

Comme le rapporte Gizmochina, la dernière fuite nous laisse les numéros de modèle et la possible date de présentation de ce que seront les nouveaux Xiaomi 14 et 14 Pro. C’est ce que l’on sait jusqu’à présent sur le prochain haut de gamme chinois du constructeur.

Xiaomi 14 et 14 Pro : ce qu’on a vu dans les fuites

Comme rapporté par les médias, les nouveaux numéros de modèle sont 23127PN0CC / 23127PN0CG et 23116PN5BC / 23116PN5BG, qui ont été vus dans la base de données IMEI. Ces appareils sont respectivement les Xiaomi 14 et 14 Pro, selon les informations divulguées. Les lettres C et G sur les deux modèles font respectivement référence aux variantes chinoise et mondiale.

Les numéros 2311 et 2312 nous donnent une date de sortie possible en Chine. Ces téléphones devraient être présentés dans le géant asiatique entre les mois de novembre et décembre, avec la probabilité que les deux appareils atterrissent sur le marché mondial quelques mois plus tard.

Selon la source, il y aura aussi un Xiaomi 14 Ultra selon les fuites, mais rien n’est encore confirmé. On suppose qu’il apparaîtra au cours du deuxième trimestre de 2024 en Chine et cet appareil, ainsi que les Xiaomi 14 et 14 Pro, aura un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (prévu en novembre).

Selon le point de vente, la stratégie de lancement d’écrans plats pour le modèle de base et le Pro, et d’écrans incurvés pour la série Ultra, sera également répétée cette année. L’arrière devrait abriter 3 capteurs de 50 MP chacun, dont le principal pourrait être un Sony IMX989. La caméra frontale devrait également offrir une prise en charge de la vidéo 4K, tandis que la batterie devrait être de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 90 W et 120 W.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :