Les vivo S17 et S17 Pro sont officiels avec une charge ultra-rapide et la meilleure caméra frontale de sa catégorie

vivo vient de présenter ses nouveaux appareils de milieu de gamme en Chine qui, du moins sur le papier, ont l’air très, très bien.

vivre S17.

Aujourd’hui, les nouveaux vivo S17 viennent d’être présentés en Chine, ce qui nous laisse entre les mains trois candidats au trône du milieu de gamme qui, comme cela s’est produit avec son prédécesseur, pourraient facilement être placés parmi les meilleurs de leur secteur au fil du temps. et peuvent être analysés et soumis à des tests sur le terrain.

La nouvelle nous vient de GSMArena, qui rapporte qu’il y aura trois appareils dans la famille vivo s17 : vivo S17, S17t et S17, chacun avec des fonctionnalités qui aideront à les différencier et destinés à différents profils d’utilisateurs.

C’est la famille vivante S17

Selon les informations qui ont été publiées, les trois terminaux auront trois chipsets différents. Tout d’abord, le vivo S17 aura un Qualcomm Snapdragon 778G+, le S17t aura un MediaTek Dimensity 8050 et le S17 Pro aura un MediaTek Dimensity 8200. Ce qu’ils partagent, c’est la RAM et le stockage interne : ils seront disponibles dans des variantes de 8 et 12 Go, et 256 et 512 Go respectivement.

En ce qui concerne les appareils photo, les vivo S17 et S17 Pro auront une caméra frontale de 50 MP avec une ouverture focale f/2.0 et une mise au point automatique. Ils auront également un double flash LED à l’avant. Concernant l’arrière, dans le S17 de base on retrouve à nouveau un capteur principal de 50 MP signé Sony, l’IMX766V, qui dispose d’une stabilisation d’image optique et d’une ouverture focale de f/1.8.

Les choses changent pour les modèles S17t et S17 Pro, qui disposeront également d’un capteur principal de 50 MP, mais avec une ouverture focale f/2.0 (en plus de la stabilisation optique de l’image). Le modèle Pro dispose également d’un capteur en mode portrait de 12 MP avec un zoom optique à deux grossissements et une ouverture focale de f/1,98. Les modèles de base et Pro sont équipés de capteurs grand angle et d’un flash LED monté sur anneau.

Concernant son prix et sa disponibilité, on sait que le modèle de base sera disponible à partir d’environ 350 euros actuellement, tandis que le modèle Pro pourra être obtenu à partir d’environ 440 euros actuellement. Les appareils seront mis en vente en Chine le 8 juin, bien que rien ne soit encore connu sur leur disponibilité mondiale. Il est à noter que, même s’il ne s’agit pas d’une marque bien connue, leurs téléphones en valent vraiment la peine.

