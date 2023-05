La valorisation de Twitter a chuté massivement ; canular d’explosion du Pentagone ; fermeture de l’application anti-harcèlement

Elon Musk a récemment admis que Twitter valait désormais moins de la moitié des 44 milliards de dollars qu’il avait payés, mais il semble maintenant que la valorisation actuelle de Twitter pourrait en fait représenter un tiers de la somme qu’il a payée…

La valorisation de Twitter à nouveau réduite

Musk a initialement offert aux actionnaires de Twitter 44 milliards de dollars pour acquérir la société, avant d’essayer de reculer et d’être contraint de conclure la transaction. Même à l’époque, les banques qui s’étaient engagées à soutenir l’achat savaient que c’était une mauvaise idée – et un autre leaker de fonds, Fidelity, est parvenu plus tard à la même conclusion.

Le fonds d’investissement détient effectivement une petite partie de Twitter via sa participation dans X Holdings I Inc. « L’investissement » de la société était initialement évalué à un peu moins de 20 millions de dollars.

Dans le cadre des obligations légales de Fidelity de tenir les investisseurs informés de la valeur des avoirs de la société, elle doit régulièrement mettre à jour son estimation de la valeur marchande actuelle de sa participation dans Twitter. Il a réduit cette valeur quatre fois maintenant. Bloomberg rend compte de la dernière évaluation.

Twitter ne vaut plus qu’un tiers de ce qu’Elon Musk a payé pour la plate-forme de médias sociaux, selon Fidelity, qui a récemment réduit la valeur de sa participation dans l’entreprise. Musk a reconnu avoir payé en trop pour Twitter, qu’il a acheté pour 44 milliards de dollars, dont 33,5 milliards de dollars en capitaux propres. Plus récemment, il a déclaré que Twitter valait moins de la moitié de ce qu’il avait payé. On ne sait pas comment Fidelity est arrivé à sa nouvelle évaluation inférieure ou si elle reçoit des informations non publiques de la société.

Une entreprise répond au canular de l’explosion du Pentagone

L’une des nombreuses coupes faites à Twitter a été de dissoudre la plupart des efforts de modération visant à lutter contre la désinformation et les discours de haine sur la plate-forme. Cela a eu pour résultat prévisible de conduire à une augmentation massive des deux.

Twitter a décidé de remplacer la modération par une vérification des faits basée sur la foule, mais n’a pas inclus de photos et de vidéos dans ce programme. The Verge rapporte que la société a maintenant été forcée de le faire après qu’une fausse image d’une explosion du Pentagone soit devenue virale.

Dans l’annonce, Twitter mentionne spécifiquement les fausses images générées par l’IA, qui sont à la fois déroutantes, effrayantes et amusantes car elles sont devenues virales sur la plate-forme. Par exemple, une fausse photo d’explosion du Pentagone a été partagée par des comptes avec une coche bleue vérifiée la semaine dernière, dont l’un prétendait être affilié à Bloomberg News. Dans un exemple moins effrayant, l’image générée par l’IA du pape François ressemblant à une bête de mode streetwear a circulé et est devenue virale avant que de nombreuses personnes n’apprennent qu’elle était fausse.

La perte de la vérification Twitter a bien sûr aggravé le problème, beaucoup étant pris par les coches bleues désormais sans signification.

L’application anti-harcèlement Block Party ferme aujourd’hui

Alors que les discours de haine, l’intimidation et la pêche à la traîne augmentaient, de plus en plus d’utilisateurs de Twitter se sont tournés vers l’application tierce Block Party pour supprimer l’abus de leurs flux. En plus de configurer des filtres sur qui apparaît dans votre flux, l’application vous permet de bloquer toute personne qui a aimé ou retweeté du contenu abusif.

Block Party est la dernière application tierce à être victime de la facturation de Twitter pour l’accès à l’API, la société a annoncé qu’elle cessait ses activités à partir d’aujourd’hui.

Les outils anti-harcèlement de Block Party pour Twitter seront en pause indéfinie à partir du 31 mai […] Nous avons le cœur brisé de ne pas pouvoir vous aider à vous protéger contre les harceleurs et les spammeurs sur la plateforme, du moins pour le moment ; nous nous sommes battus très fort pour rester, et nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu y arriver.

La société tente maintenant de reproduire autant de fonctionnalités de l’application dans une extension de navigateur appelée Privacy Party. Les utilisateurs existants de Block Party ont accès à une version alpha, tandis que d’autres peuvent rejoindre une liste d’attente. Actuellement, cela ne fonctionne que dans Chrome.

