Oui il y a un message bombe qui bloque WhatsApp : c’est ça

Le message est ‘wa.me/channel’ et en tant que tel est inoffensif, bien que cliquer sur le lien WhatsApp entrera dans une boucle, provoquant même le blocage de votre téléphone Android.

Si vous recevez un message avec le lien ‘wa.me/channel’ sur WhatsApp, ne ‘cliquez’ pas, cela pourrait bloquer votre mobile !

Ces derniers jours, l’existence d’un message bombe qui bloquait soit WhatsApp soit même l’intégralité du téléphone portable dans certains cas était devenue virale, ce qui n’est pas nouveau (on vous a appris il y a quelques temps comment créer des messages bombes à envoyer sur WhatsApp). mais il est important de savoir éviter les problèmes dans les moments difficiles en ‘cliquant’ là où il ne faut pas.

Comme l’ont commenté nos amis de Xataka Android ce matin, effectivement il y a un message qui fait planter WhatsApp au moins sur Android, mais ce ne sera en aucun cas le fameux ‘wa.me/settings’ qui s’était propagé comme une traînée de poudre à travers les réseaux sociaux et certains médias comme Android Authority, mais attention car il est très similaire à celui générant un lien de type ‘wa.me’.

Ne touchez pas au message ‘wa.me/channel’, car WhatsApp se mettra en boucle

Le message à la bombe qui fonctionne dans WhatsApp n’est pas ‘wa.me/settings’ mais ‘wa.me/channel’, bien qu’il ne s’agisse certainement pas de quelque chose de malveillant ou d’un code étrange ou intégré, mais plutôt d’un dysfonctionnement du Meta application qui sera sûrement corrigée très prochainement dans les futures mises à jour.

Recevoir le texte ‘wa.me/channel’ est en fait 100% inoffensif, bien que le problème se situe au moment de cliquer sur le lien généré, ce qui provoquera une boucle dans l’application au moins sur Android, la faisant commencer à fonctionner très lentement jusqu’à ce qu’elle se bloque ou même se bloque. se fermer dès que le système détecte le dysfonctionnement.

Apparemment, WhatsApp essaie d’ouvrir un canal sans avoir le nom dudit canal, en utilisant également une fonction qui n’est pas encore complètement développée, donc cela génère une boucle infinie de demandes et d’erreurs qui finit par planter l’application, dès que WhatsApp démarre de manière incontrôlable réserver des ressources sur le smartphone en utilisant excessivement le processeur et rendre tout irrégulier et plus lent.

C’est quelque chose que ceux qui utilisent des téléphones mobiles plus basiques remarqueront en premier, car ils auront moins de RAM et de processeur et leur téléphone plantera plus tôt, bien que les téléphones phares les plus performants soient également affectés et souffrent de lenteur.

Le problème est résolu en forçant WhatsApp à fermer ou à redémarrer le mobile, bien que l’idéal soit de ne pas ouvrir le lien généré si nous recevons ce message ‘wa.me/channel’.

Ne vous inquiétez pas car ce n’est rien de grave et la ‘fermeture forcée’ de l’application WhatsApp résoudra le problème, ou même si le mobile est si lent que vous ne pouvez pas accéder aux paramètres de l’application pour fermer manuellement l’application, un redémarrage le fera également .

On vous l’a déjà dit, sûrement que les développeurs Meta résoudront le problème bientôt en évitant la boucle, tout le monde fait attention au canal beta, mais pour l’instant l’idéal c’est que si vous recevez le message en question (‘wa.me/channel’) vous le supprimez sans toucher au lien, car ‘cliquer’ entraînera inévitablement cet échec.

Vous devez vous rappeler que dans le passé, Android a signalé ce type d’échec à l’utilisateur pour forcer la fermeture, bien que dans les dernières versions du système d’exploitation, ce qu’Android fait est d’attendre et de fermer automatiquement l’application qui est bloquée ou qui s’exécute dans une boucle d’erreur. Nothing de grave, alors ne jetez pas encore vos mobiles !

