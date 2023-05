Android 14 Beta 2.1 a un problème avec l’application Google Camera, lisez ceci avant d’installer

Les progiciels bêta ne sont pas destinés à un usage officiel. Ils sont destinés uniquement à des fins de test. Il est très nécessaire pour les développeurs de publier des versions bêta du logiciel car cela les aide à identifier tous les problèmes avec le logiciel et à les résoudre avant la sortie de la version finale. Par conséquent, il n’est jamais conseillé d’installer un firmware bêta sur votre téléphone principal. Vous pourriez finir par endommager totalement le téléphone. Vous pouvez également faire face à des problèmes logiciels qui peuvent être difficiles à résoudre. Du moins, jusqu’à la sortie de la version finale. Un problème similaire concerne la mise à jour Android 14 beta 2.1 de Google. Les utilisateurs qui ont installé cette version particulière rencontrent des problèmes avec l’application appareil photo Google.

Les versions bêta initiales d’Android 14 étaient remplies de bugs

La version bêta publique initiale d’Android 14 de Google a été jugée quelque peu inachevée. Cela était dû à la présence de nombreux bugs frustrants et de fonctionnalités non fonctionnelles. Peu de temps après, une version intermédiaire a été publiée pour résoudre certains de ces problèmes. La bêta 2 a suivi, résolvant encore plus de problèmes. Récemment, Android 14 Beta 2.1 est sorti, qui est considéré comme la version la plus raffinée à ce jour. Cependant, il rencontre encore des problèmes occasionnels. Le problème le plus récent à survenir affecte la fonctionnalité de l’application Google Camera, causant des difficultés aux utilisateurs.

Malgré les efforts de Google pour résoudre les problèmes, il semble que pour chaque problème qu’ils résolvent, un autre émerge. Android 14 Beta 2.1 devait fournir un système d’exploitation entièrement fonctionnel. Malheureusement, les utilisateurs ont rencontré un nouveau problème. Plus précisément, l’application de l’appareil photo se fige et se bloque par la suite. Cela se produit lorsque vous essayez de passer à un objectif ultra large sur un téléphone Pixel. Ce problème empêche les utilisateurs d’utiliser efficacement la fonction de caméra souhaitée.

Au cours des tests, il a été observé que même après avoir réussi à passer à l’objectif ultra-large, le retour à l’objectif principal provoquait le blocage de l’application de l’appareil photo. En cas de plantage en mode vidéo, un message toast peut apparaître. Ce message indique qu’une partie du dernier enregistrement n’a peut-être pas été sauvegardée. De plus, après la mise à niveau vers la version bêta d’Android 14, les utilisateurs ont été invités à installer une mise à jour de plus de 300 Mo pour l’application Appareil photo. Le pire, cette mise à jour n’a pas résolu le problème. Il semble que ce problème affecte spécifiquement les appareils des séries Pixel 6 et 7 exécutant Android 14 Beta 2.1.

Comment résoudre le problème de l’appareil photo dans Android 14. Beta 2.1

Heureusement, il existe des solutions de contournement pour ce problème. Une solution de contournement consiste à ouvrir l’application appareil photo et à passer en mode portrait. Puis retour au mode standard. Après avoir effectué cette action, l’application appareil photo ne devrait plus planter. Quel que soit le nombre de fois que vous basculez entre les objectifs primaires et ultra larges. Une autre solution consiste à capturer rapidement une photo à l’aide de l’objectif principal dès que l’application de l’appareil photo s’ouvre. Cette méthode semble également éviter les plantages lors du passage d’un objectif à l’autre. Ces solutions de contournement peuvent aider les utilisateurs à éviter les plantages de l’application de l’appareil photo et à continuer à utiliser la fonctionnalité de l’appareil photo souhaitée.

Il est à noter que l’application appareil photo ne plante pas lors de l’enregistrement d’une vidéo avec l’objectif ultra large. Et ensuite passer à l’objectif principal. Cependant, vous pouvez décider d’éviter complètement ces solutions de contournement. En effet, la dernière version vous permet désormais de quitter complètement la version bêta. Vous pouvez revenir à la version stable d’Android 13.

