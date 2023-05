Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup pour obtenir des écouteurs haut de gamme : les nouveaux Redmi Buds 4 Active arrivent pour essayer d’être les nouveaux best-sellers de Xiaomi

Personne ne les attendait mais Xiaomi vient de les annoncer à l’échelle mondiale. La marque asiatique vient de présenter le nouveau Redmi Buds 4 Active, un casque sans fil d’entrée de gamme qui se distingue notamment par le maintien d’un équilibre fantastique dans toutes les sections et une connectivité de haut niveau.

Le pire est que pour l’instant l’entreprise n’a pas confirmé quand il sera possible de l’acheter ni quel sera son prix officiel sur notre marché, des informations qui, nous l’espérons, ne tarderont pas à arriver puisque, comme vous pourrez le vérifier, c’est un produit extrêmement intéressant et qui ne sera probablement pas trop cher.

Fiche technique des Redmi Buds 4 Active

Redmi Buds 4 Actif DIMENSIONS ET POIDS Boîtier : 63,2 × 53,4 × 24 mm | 34,7 grammes Casque : 31,1 × 20,9 × 22,5 mm | 3,65 grammes (chacun) UNITÉ À DIAPHRAGME 12mm CONNEXION Bluetooth 5.3 COMPATIBILITÉ Android et iOS BATTERIE Casque : 34 mAh

Boitier : 440mAh AUTONOMIE jusqu’à 28 heures 5 heures sans étui CHARGEMENT DE L’ÉTUI usb de type c

10 minutes de charge rapide pour 110 minutes d’utilisation AUTRES Certifié IPX4 Commandes tactiles sur l’oreillette Compatible avec l’application Xiaomi Earbuds Compatible avec Google Fast Pair PRIX N / A

L’équilibre parfait dans les écouteurs économiques

Comme vous pouvez le voir sur leurs images officielles, la conception de ces nouveaux Redmi Buds 4 Active est basée sur les Redmi Buds 4 Pro que nous connaissons depuis plusieurs mois, bien que, dans ce cas, avec une fabrication moins soignée dans les lignes générales depuis le Plastique utilisé pour sa construction est plutôt plus basique.

Malgré cela, nous pouvons toujours profiter d’une esthétique agréable avec une connexion USB-C en bas et des écouteurs très bien conçus au niveau du confort, en conservant des aspects importants tels que les commandes tactiles dans la zone externe ou la résistance à l’eau IPX4.

D’autre part, nous pouvons également mettre en évidence les pilotes dynamiques de 12 mm que nous trouvons à l’intérieur et qui promettent une qualité sonore supérieure à la moyenne du segment, la compatibilité avec l’application Xiaomi Earbuds pour configurer tous ses paramètres et même la possibilité de les connecter à notre mobile Android via Google Fast Pair.

Enfin, vous dire que ces écouteurs disposent d’une connectivité bluetooth 5.3 et d’un mode dédié basse latence pour améliorer la stabilité de la connexion, d’une batterie très généreuse avec jusqu’à 28 heures d’utilisation si l’on tient compte de la charge du boîtier et, en plus , une charge rapide avec laquelle avec seulement 10 minutes de charge, nous pouvons les utiliser pendant 110 minutes.

Prix ​​et disponibilité des nouveaux Redmi Buds 4 Active

Comme nous vous l’avons dit au début de l’article, les nouveaux Redmi Buds 4 Active ont été présentés en silence via le site Web mondial de la marque, mais nous ne connaissons ni le prix ni la date de commercialisation officielle. En fait, pour l’instant nous ne savons pas s’ils arriveront enfin en France, nous devrons donc attendre que Xiaomi lui-même se prononce plus tard.

Xiaomi Mondial

