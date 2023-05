Cette alternative à ChatGPT a déjà une application mobile officielle, et vous pouvez la télécharger sur Android

Perplexity AI est l’une des meilleures alternatives à ChatGPT, et maintenant vous pouvez télécharger son application mobile officielle entièrement gratuitement.

L’application mobile Perplexity AI

Alors que les utilisateurs d’Android attendent toujours qu’OpenAI se décide à lancer l’application officielle ChatGPT dans le Google Play Store, d’autres entreprises spécialisées dans le domaine de l’IA en profitent pour lancer leurs propres alternatives. Les derniers en date sont les gens de Perplexity, qui offre déjà aux utilisateurs de smartphones Android et iPhone la possibilité de télécharger l’application officielle de son chatbot.

Comme ChatGPT, Perplexity AI est dans un format de chat conversationnel et utilise certains des derniers modèles de langage, y compris GPT-4. Avec l’arrivée de son application mobile officielle, il est désormais possible d’utiliser ce chatbot de manière entièrement gratuite et via n’importe quel appareil iPhone ou Android.

Vous pouvez maintenant télécharger l’application gratuite Perplexity AI

L’application de Perplexity n’est pas très différente des autres applications de chatbot que nous avons vues récemment. Il a une interface intuitive et assez simple, qui permet d’accéder directement à certaines requêtes fréquentes faites par d’autres utilisateurs, ou de démarrer un nouveau « fil » de messages avec le bot.

En plus de vous permettre d’interagir avec l’IA via des messages texte, le bot vous donne également la possibilité d’envoyer des messages audio. Il le fait via le système de reconnaissance vocale Android intégré de Google, et les résultats sont assez efficaces.

Pour le moment, la seule fonctionnalité de Perplexity AI dans sa version web qui n’est pas disponible dans la version mobile est « Copilot », qui permet de profiter des dernières avancées du modèle GPT-4 pour tirer le meilleur parti du chatbot .

L’application Perplexity AI est téléchargeable gratuitement, sans publicité ni achat intégré, et est disponible à la fois sur le Google Play Store pour Android et sur l’App Store pour iOS.

Télécharger sur Androïd | IA perplexité

Télécharger sur iOS | Perplexité

