Apple lancera «beaucoup de nouveaux Mac» à la WWDC 2023

Apple devrait organiser sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) du 5 au 9 juin 2023, où elle devrait annoncer de nouveaux produits logiciels et matériels. Mark Gurman affirme sur Twitter que le discours d’ouverture d’Apple à la WWDC 2023 sera l’un des plus longs. Son tweeter affirme également que l’événement pourrait facilement durer plus de deux heures. Cela est dû au fait que nous allons entendre de nombreuses annonces, telles que « plusieurs nouveaux Mac ».

Nouveaux Mac attendus

Apple prévoit de dévoiler plusieurs nouveaux Mac lors de la WWDC 2023. Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, la société commencera à accepter les échanges du Mac Studio, du MacBook Air M2 13 pouces et du MacBook Pro M2 13 pouces sur 5 juin, le même jour que la WWDC. Gurman a également tweeté qu’il s’attend à ce que de nouveaux Mac soient révélés à la WWDC 2023. Nicolas Alvarez, un utilisateur de Twitter, a également affirmé avoir découvert de nouveaux modèles de Mac potentiels qui pourraient être dévoilés lors de la conférence.

Mac Pro

Le Mac le plus intéressant qui pourrait faire son apparition à la WWDC pourrait être un nouveau Mac Pro. Le Mac Pro actuel est le dernier ordinateur Apple en production utilisant encore des processeurs Intel, au lieu des puces Apple Silicon qui alimentent désormais tous les autres Mac. Le Mac Studio est sorti en 2022 en tant que machine provisoire, Apple promettant qu’un véritable Mac Pro alimenté par Silicon arriverait dans le futur.

Macbook Air

Apple devrait dévoiler un MacBook Air 15 pouces, qui fera partie de la famille MacBook Air. Il a déjà été divulgué et les rumeurs disent que ce sera l’un des meilleurs MacBook jamais produits. Apple est également susceptible d’annoncer plus de deux nouveaux ordinateurs portables à la WWDC 2023, dont un nouvel iMac avec des composants internes plus puissants.

WWDC 2023

La WWDC 2023 sera un événement virtuel et se déroulera du 5 au 9 juin. Apple devrait dévoiler plusieurs nouvelles mises à jour logicielles, notamment iOS 17, watchOS 10, macOS 14 et iPadOS 17. La société aurait également annoncé un casque à réalité mixte, qui serait en développement depuis des années.

Derniers mots

Apple devrait lancer plusieurs nouveaux ordinateurs portables lors de la WWDC 2023. Cela comprend une nouvelle version Pro et un MacBook Air 15 pouces. L’événement proposera également plusieurs nouvelles mises à jour logicielles et un éventuel casque de réalité mixte. Les fans d’Apple attendent avec impatience l’événement, qui se tiendra virtuellement du 5 au 9 juin 2023.

