Xiaomi vient de lancer un vélo d’appartement qu’on adorerait acheter chez Decathlon : il peut recharger votre mobile pendant que vous pédalez

Après nous avoir présenté il y a quelques jours son nouveau tapis roulant pliable intelligent Xiaomi Mijia, il semblerait que Xiaomi soit déterminé à ce que nous nous mettions en forme durant cette année 2023. Pour ce faire, il vient de lancer le Xiaomi Mijia Spinning Bike, un exercice intelligent vélo qui n’a pas seulement différents modes d’utilisation, mais il peut même recharger notre mobile pendant que nous pédalons.

Pour l’instant, il ne peut être acheté qu’en Chine via la plateforme de financement participatif Xiaomi Youpin pour un prix de 1 799 yuans, soit environ 237 euros à changer, mais nous devrons rester vigilants au cas où la marque déciderait finalement de l’amener sur le marché mondial après un quelques mois.

Design minimaliste mais idéal pour ne pas s’ennuyer en pédalant

Comme vous pouvez le voir sur les images officielles de ce produit, on pourrait dire que le nouveau Xiaomi Mijia Spinning Bike est un vélo d’exercice de toute une vie, mais il cache quelques détails curieux tels que sa base avant idéale pour placer une tablette ou un téléphone et profiter le contenu que nous voulons en faisant du sport.

Mieux encore, cette base nous donne la possibilité de recharger notre mobile sans fil avec une puissance maximale jusqu’à 20W grâce à l’énergie générée par le pédalage. Si vous n’avez pas de mobile avec cette technologie, ne vous inquiétez pas, car il dispose également d’une connexion USB-C pour pouvoir le recharger par câble et ne pas manquer de batterie à tout moment.

D’autre part, nous avons également un petit sélecteur rotatif qui nous donnera la possibilité d’établir la résistance que nous voulons faire plus ou moins d’effort en pédalant, des guidons réglables en hauteur ainsi que la selle arrière et même certaines roues dans le zone inférieure qui nous permet de Ils aideront à pouvoir déplacer le vélo de manière simple sans endommager le sol de notre maison.

Pour le reste, il faut savoir que le produit a un poids total de 39,5Kg et n’occupe qu’une superficie de 0,45 mètre carré, il est donc assez compact. De plus, il dispose de technologies telles que le WiFi et le NFC pour pouvoir le connecter à l’application Mi Home et accéder à différents modes d’entraînement et à des cours guidés gratuits directement depuis notre mobile, en pouvant contrôler notre fréquence cardiaque grâce aux capteurs intégrés au guidon. .

Prix ​​et disponibilité du nouveau vélo de spinning Xiaomi Mijia

Comme nous vous l’avons dit au début de cet article, le nouveau Xiaomi Mijia Spinning Bike peut désormais être acheté via la plateforme Xiaomi Youpin pour un prix officiel de 1 799 yuans, soit environ 237 euros en échange. Pour l’instant, sa présence au niveau mondial n’a pas été confirmée, mais nous serons attentifs au cas où des informations surviendraient à cet égard à partir de maintenant.

