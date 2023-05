Ce sera la Pixel Watch 2 : certaines fonctionnalités de la nouvelle montre intelligente de Google sont révélées

Selon une récente fuite, la Google Pixel Watch 2 disposera d’un processeur Snapdragon W5, avec une plus grande autonomie que son prédécesseur et avec des capteurs de santé similaires à ceux de la Fitbit Sense 2.

La Google Pixel Watch avec la couronne dorée et le bracelet vert citron

Après avoir annoncé son nouveau haut de gamme pas cher, le Pixel 7a, et son premier terminal pliable, le Pixel Fold, lors de la Google I/O 2023, la firme de Mountain View concentre désormais ses efforts sur le lancement de ses nouveaux flagships, certains Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro à venir l’automne prochain. Mais les nouveaux smartphones premium de Google n’arriveront pas seuls, puisque Google devrait également en profiter pour présenter sa nouvelle smartwatch, la Google Pixel Watch 2.

Jusqu’à présent, on ne savait presque rien sur la nouvelle smartwatch de Google, mais une récente fuite partagée par 9to5Google vient de révéler certaines des spécifications de la Pixel Watch 2, que nous détaillerons ci-dessous.

Voici tout ce que nous savons sur la Google Pixel Watch

Selon les informations auxquelles nous avons eu accès, la Pixel Watch 2 sera équipée de la nouvelle génération de processeurs haut de gamme de Qualcomm pour smartwatches, les Snapdragon W5. Ce qui n’a pas encore été révélé, c’est si Google misera sur le standard Snapdragon W5 Gen 1, un chipset fabriqué en quatre nanomètres avec quatre cœurs A53 à 1,7 GHz et deux GPU Adreno 702 à 1 GHz que nous avons déjà vu dans l’OPPO Watch 3 ou par son frère aîné, un Snapdragon W5+ Gen 1 qui a fait ses débuts dans le TicWatch Pro 5 récemment lancé.

Évidemment, cela indiquerait un changement significatif par rapport à la Pixel Watch d’origine, puisque les Snapdragon W5 sont beaucoup plus puissants et efficaces que l’Exynos 9110 qui a monté la première smartwatch de l’entreprise.

Deuxièmement, cette fuite indique également que la Pixel Watch 2 aura une autonomie beaucoup plus longue que son prédécesseur grâce à une batterie de plus grande capacité et une meilleure optimisation de la batterie. Dans les tests qui ont été effectués jusqu’à présent, la société américaine a atteint une autonomie de plus d’une journée d’utilisation avec le Always On Display activé.

Cette amélioration de l’autonomie de la Pixel Watch 2 a été obtenue grâce au nouveau chipset et également à Wear OS 4, la nouvelle version du système d’exploitation de la montre de Google qui fera ses débuts sur la nouvelle smartwatch de la marque américaine.

Enfin, il a également été révélé que la Pixel Watch 2 aura des capteurs de santé très similaires à ceux de la Fitbit Sense 2 et donc, on s’attend à ce que la deuxième génération de smartwatches Google ait un capteur d’activité électrodermique continue (cEDA) pour le contrôle et un suivi du stress tout au long de la journée et un capteur de température cutanée.

