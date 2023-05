Google vient d’abandonner ce produit mythique pour mort

Google vient d’abandonner la prise en charge du Chromecast de première génération.

Il n’y aura plus de nouvelles mises à jour pour le Chromecast de première génération

À son époque, c’était l’un des produits Google les plus populaires de son époque, mais sa fin est maintenant arrivée. Le Chromecast original a été présenté au monde en 2013 et est rapidement devenu un best-seller en raison de sa combinaison de prix bas et de grande utilité. Dix ans plus tard, Google a décidé de le laisser sans support.

Cela a été révélé par la société elle-même via son site Web d’assistance, où ils expliquent que le Chromecast de première génération ne recevra plus de nouvelles mises à jour logicielles ni de correctifs de sécurité. Ils avertissent également que ceux qui continuent à l’utiliser pourraient subir une « dégradation des performances ».

Le Chromecast original lancé en 2013 est laissé sans support

La dernière fois que Google a publié une mise à jour pour le Chromecast de première génération, c’était en novembre 2022. La société a distribué une nouvelle version du firmware (la première en trois ans) visant à corriger les bugs et à améliorer les fonctionnalités.

Maintenant, Google a décidé d’arrêter de consacrer des efforts et des ressources pour continuer à développer un firmware pour un appareil si ancien et qui, aujourd’hui, n’a plus les capacités d’offrir la meilleure expérience possible lors de la diffusion de contenu sur un téléviseur. .

Compte tenu des spécifications de l’appareil, parmi lesquelles 512 Mo de RAM et un stockage de seulement 2 Go, il est logique que l’entreprise ait choisi de ne plus prendre en charge ce produit. À ce jour, la marque a concentré ses efforts sur les versions du Chromecast avec le système d’exploitation Google TV, bien que les modèles précédents, lancés à partir de 2016, continuent de recevoir des mises à jour fréquentes.

Quoi qu’il en soit, une période de support de 10 ans n’est pas mauvaise pour un appareil qui a déjà été lancé au prix de 35 $ et qui a complètement transformé l’expérience de nombreux utilisateurs lors de l’utilisation de leur téléviseur. .

