Apple annoncerait « plusieurs nouveaux Mac » lors du discours d’ouverture de la WWDC 2023 lundi

La WWDC 2023 d’Apple démarre lundi avec un discours d’ouverture spécial. En plus de nouveaux logiciels comme iOS 17 et watchOS 10, la société devrait dévoiler son casque de réalité mixte très répandu. Mais au-delà de cela, nous pourrions voir de nouveaux Mac lors de l’événement. Selon Mark Gurman de Bloombergla société est sur le point de présenter « plusieurs nouveaux Mac » lors de la keynote.

La WWDC 2023 regorge de nouveautés

À quelques jours de l’événement spécial WWDC 2023, Gurman a déclaré sur Twitter qu’il s’attend à ce que le discours d’ouverture se concentre principalement sur plusieurs nouveaux Mac et le casque de réalité mixte, les nouvelles versions des systèmes d’exploitation d’Apple passant au second plan.

À ce stade, il n’est pas surprenant que le casque de réalité mixte, jusqu’ici appelé Apple Reality Pro, soit à l’honneur lors de l’événement. Apple travaille sur ce projet depuis des années, et c’est la prochaine grande chose de l’entreprise après le lancement de l’Apple Watch en 2014. Pour la première fois, Apple a invité plusieurs experts VR à assister à l’événement en personne, ce qui suggère fortement que le le casque arrive.

En ce qui concerne les logiciels, nous entendons depuis des mois que la plupart des mises à jour qui seront introduites la semaine prochaine n’apporteront aucun changement majeur. Il n’y a pratiquement aucune rumeur concernant de nouvelles fonctionnalités à venir sur macOS 14, tvOS 17 et iPadOS 17. Seul watchOS 10 aurait une nouvelle interface, tandis qu’iOS 17 devrait bénéficier de nouvelles options de personnalisation pour l’écran de verrouillage et un centre de contrôle actualisé. .

Quant aux Mac, il y a beaucoup d’incertitude sur les produits à venir. Les rumeurs taquinent depuis longtemps un nouveau MacBook Air 15 pouces. Netcost-security.fr a appris de sources qu’Apple travaillait sur de nouveaux MacBook Air 13 pouces et 15 pouces avec la puce M3. Un nouveau MacBook Pro 13 pouces alimenté par M3 est également en cours d’élaboration. La dernière fois que ces ordinateurs portables ont été mis à jour, c’était en juin de l’année dernière.

‘Plusieurs nouveaux Macs’ bientôt disponibles

Cependant, Gurman a récemment déclaré que les premiers Mac M3 sortiront plus tard cette année, tandis que le prochain MacBook Air 15 pouces sera alimenté par la même puce M2 que le modèle 13 pouces actuel. Alors, que sont exactement ces « plusieurs Mac ? »

C’est difficile à dire à ce stade. Apple a récemment mis à jour le Mac mini et les versions haut de gamme du MacBook Pro avec la puce M2 et ses variantes, il semble donc peu probable que ces modèles reçoivent une autre mise à jour de si tôt. Il y a l’iMac, mais les sources Gurman et Netcost-security.fr rapportent que la société a décidé d’ignorer la puce M2 pour son ordinateur de bureau tout-en-un.

Alors que reste-t-il ? L’Apple Silicon Mac Pro et une nouvelle version de Mac Studio, qui est toujours alimenté par les puces M1 Max et M1 Ultra. Apple a récemment envoyé une note interne à ses stores de détail indiquant qu’elle commencera à accepter le Mac Studio dans son programme de reprise à partir de la semaine prochaine.

Le fait est que le même mémo indique que le MacBook Air M2 et le MacBook Pro M2 13 pouces seront également ajoutés au programme de reprise. Apple sortira-t-il de nouveaux MacBook M3 et un nouveau Mac Studio la semaine prochaine ? L’Apple Silicon Mac Pro arrive-t-il ? Nous ne savons pas, honnêtement. Mais il semble que de nouveaux Mac arrivent, donc si vous envisagez d’acheter un nouvel ordinateur, il vaut peut-être mieux attendre quelques jours.

Comment regarder le discours d’ouverture

Le discours d’ouverture de la WWDC 2023 aura lieu le lundi 5 juin à 10 h 00 PT / 13 h HE. Gardez-le verrouillé sur Netcost-security.fr pour une couverture complète avant l’événement. Nous serons également sur place pour la WWDC 2023 toute la semaine. Vous pouvez également suivre plus de détails sur l’événement avec l’application Apple Developer.



