La communauté technologique est collectivement sur le bord de nos sièges alors que nous nous dirigeons vers le dévoilement attendu du casque de réalité mixte d’Apple. À quelques jours de la fin, l’analyste d’affichage Ross Young a partagé ce qu’il pense être les spécifications des deux écrans trouvés à l’intérieur du casque.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée d’Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 38 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT dès aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Bien que certains de ces détails aient déjà été rapportés, Young fournit un résumé et de nouveaux détails sur ce qui vous attend :

Technologie d’écran micro OLED

Écran de 1,41 pouces (mesuré en diagonale)

4000 pixels par pouce (cible)

Plus de 5000 nits de luminosité (cible)

Bien sûr, le casque Apple comprendra deux de ces panneaux pour créer l’effet de réalité virtuelle. Le casque devrait également être à la pointe de la technologie en termes de ce qu’un casque grand public peut offrir. Pour cette raison, le casque d’Apple devrait coûter environ 3 000 dollars. Cela se compare au prix de 349 $ à 999 $ que Meta met sur ses casques Quest 2 et Quest Pro.

L’avantage d’Apple sera également l’accès à ses services comme TV+ et Fitness ainsi qu’à la bibliothèque existante de l’App Store. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le casque exécutera probablement n’importe quelle application iPad prête à l’emploi. Plus d’optimisation sera bien sûr l’objectif, mais inclure la bibliothèque iPad App Store au lancement est une bonne longueur d’avance.

Dans d’autres nouvelles sur l’affichage, Ross Young a également publié ses prédictions pour les prochaines spécifications d’affichage de l’iPhone. Quant au casque, nous nous attendons à le voir lundi lors de la keynote de la WWDC23. Le spectacle débutera à 10 h PT / 13 h HE, et Netcost-security.fr sera sur place à Apple Park pour apporter une couverture complète de tout ce qui concerne la réalité mixte et iOS 17.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :