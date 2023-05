Cette marque mobile fonctionne déjà sur un appareil avec ChatGPT intégré

Le RoBoHoN de Sharp est un smartphone à l’intérieur d’un robot mignon, qui pourra désormais également utiliser ChatGPT de manière native.

Image promotionnelle de l’application « Story Dreamer » que Sharp a lancée en Chine.

En Europe on ne connaît pas trop bien la facette de Sharp en tant que fabricant des smartphones les plus innovants. Cependant, force est de reconnaître que la firme d’origine japonaise que l’on connaît le mieux pour ses téléviseurs, écrans et autres produits électroniques a toujours été l’une des plus courageuses du catalogue Android, puisque c’est Sharp qui nous a présenté le premier mobile doté d’un 240 -écran pouces hertz (le Sharp Aquos Zero 2) ou encore celui qui a sorti un capteur 1 pouce pour devenir presque un appareil photo compact (ce Shart Aquos R7).

La vérité est que ses créations ne sont vendues qu’en Asie et peut-être pour cette raison que Sharp n’a pas l’impact qu’il mérite sur les marchés internationaux, mais pour cette raison, nous ne pouvions pas manquer l’occasion de vous montrer ce Sharp RoBoHoN qui intégrera ChatGPT afin que les utilisateurs peuvent créer et partager leurs propres histoires grâce à l’intelligence artificielle. Surtout maintenant que ChatGPT a déjà une application mobile officielle.

Les collègues de GizmoChina nous en ont parlé dans une brève note dans laquelle ils ont rendu compte des progrès de Sharp dans l’intégration de l’IA dans son RoBoHoN, un téléphone portable qui se trouve à l’intérieur d’un robot presque jouet qui a l’air adorable à la fois curieux, intrigant et sûrement difficile à transporter .

Vous le verrez maintenant dans la vidéo promotionnelle à laquelle nous avons lié, même si nous devons d’abord annoncer que Sharp présente non seulement le développement d’une application conversationnelle basée sur ChatGPT pour servir d’assistant personnel sur ce curieux appareil, pour lequel la société va recruter jusqu’à 100 utilisateurs betatesters en vue de quelques tests qui débuteront à l’été pour donner forme et sens à cette application et à ses fonctionnalités.

Non seulement cela, mais le fabricant asiatique a déjà lancé sa première création basée sur l’IA pour RoBoHoN, puisque « Story Dreamer » a déjà été publié en Chine pour donner un peu plus de « vie » à RoBoHoN. Cette application permettra aux utilisateurs de configurer divers éléments d’une histoire, tels que les personnages ou les situations auxquelles ils devront faire face, afin que ce soit le téléphone/robot lui-même qui utilise GPT afin de créer une histoire qu’il nous racontera plus tard en voix Grand avec un langage naturel et des mouvements corporels qui mettent l’accent sur le récit.

Les histoires créées, par ailleurs, auront des références à l’histoire de nos conversations ou des lieux dans lesquels nous avons été avec le RoBoHoN, ainsi qu’à l’expérience et aux informations des voyages précédents que nous avons effectués pour obtenir et « profiter d’histoires originales et uniques » dans Les propres mots de Sharp.

Nous ne pourrons pas l’acheter en Europe à moins de l’importer, mais ce RoBoHoN sorti en 2021 est un téléphone mobile co-développé par Sharp Corporation et Takahashi Tomotaka avec un chipset Qualcomm Snapdragon 430, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, avec un système fonctionnant sous Android 8.1 et toute l’ingénierie nécessaire pour remporter la Coupe du Monde des Robots cinq fois de suite… Un phénomène !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :