Keynote de la WWDC : Apple pourrait commencer à accepter les échanges pour trois nouveaux modèles de Mac, Gurman

Quel âge a votre Mac actuel ? Peut-être envisagez-vous de le changer pour une version plus récente, mais vous êtes un peu confus en raison des prix des modèles actuels. Même si l’argent n’est pas un problème, il est recommandé d’attendre le WWDC Keynote d’Apple pour voir s’il existe des options permettant de réduire les coûts. Il y a peut-être quelque chose pour vous. Au lieu de dépenser autant d’argent pour un nouveau, vous pourriez économiser davantage en échangeant votre ancien Mac contre un nouveau.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple devrait commencer à accepter les échanges pour trois nouveaux modèles de Mac le 5 juin. Cette date coïncide avec le jour de l’événement principal WWDC 2023 d’Apple.

Quels modèles de Mac seront à échanger lors de l’événement WWDC d’Apple ?

Dans un tweet récent, Gurman a fourni plus de détails sur ce rapport. Il a déclaré que le Mac Studio, le MacBook Air M2 13 pouces et le MacBook Pro M2 13 pouces pourront être échangés avec Apple à partir du lundi 5 juin. Gurman a également mentionné son anticipation de l’annonce d’un nouveau hardware Mac lors du discours d’ouverture d’Apple. le même jour. Il a fait allusion à la possibilité d’un tout nouveau modèle de MacBook Air 15 pouces. Il a conclu le tweet en encourageant les lecteurs à interpréter les informations comme bon leur semble. C’est parce qu’ils sont tous basés sur des rumeurs.

Le ‌Mac Studio‌ a été initialement dévoilé par Apple en mai 2022. Il comportait des configurations alimentées par les puces M1 Max et M1 Ultra. Bien qu’Apple ait introduit plusieurs modèles de Mac équipés des puces ‌M2‌, ‌M2‌ Pro et ‌M2‌ Max, le ‌Mac Studio‌ n’a pas encore reçu de mise à jour. Gurman indique que deux nouveaux modèles de Mac Studio sont en développement, mais leur calendrier de lancement est encore incertain.

Une nouvelle annonce Mac Studio à venir ?

Gurman a exprimé son incrédulité quant à la probabilité qu’un ‌Mac Studio‌ mis à jour soit annoncé à la WWDC. Il a émis l’hypothèse qu’Apple pourrait préférer attendre la génération M3. Ceci afin d’éviter tout conflit avec le Mac Pro en silicium d’Apple. Cependant, les modèles ‌Mac Studio‌ mis à jour avec les options de puce ‌M2‌ Max et ‌M2‌ Ultra peuvent encore être introduits à la WWDC, selon lui. Les plans exacts du ‌Mac Studio‌ restent incertains. Par conséquent, nous devrons attendre les annonces officielles d’Apple pour confirmer les mises à jour ou les versions.

Selon des rumeurs, le développement de modèles ‌MacBook Air‌ et MacBook Pro 13 pouces avec la puce M3 est en cours. Cependant, le lancement des premiers Mac ‌M3‌ n’est prévu que plus tard dans l’année. Par conséquent, les informations récentes de Gurman concernant les reprises de nouveaux Mac n’indiquent pas nécessairement que des successeurs immédiats pour tous les appareils mentionnés sont imminents. Il est important de noter que les plans et les délais de publication peuvent changer. Par conséquent, il est préférable de se fier aux annonces officielles d’Apple pour obtenir des informations précises et à jour concernant les nouvelles versions de Mac.

