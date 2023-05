Un avocat pourrait être pénalisé pour avoir utilisé ChatGPT pour rédiger un mémoire rempli de phrases mensongères

L’avocat Steven Schwartz a utilisé ChatGPT pour rédiger une défense juridique sans vérifier les données fournies par l’IA et fait maintenant face à une éventuelle sanction.

Malgré le fait que ChatGPT-4 est la version la plus évoluée du modèle de langage créé par OpenAI, il comporte encore certains problèmes qui sont présents depuis sa création et, sans aucun doute, l’un des plus importants est la tendance du chatbot à » faire up » et citez des sources qui n’existent littéralement pas.

C’est précisément ce qui est arrivé à un avocat qui a utilisé ChatGTP, qui a déjà sa propre application mobile, pour rédiger un mémoire pour un procès plein de fausses phrases et maintenant l’avocat pourrait être sanctionné pour ce fait.

Ne faites pas confiance à ChatGPT pour préparer les procès-verbaux

Comme on peut le lire dans le New York Times, l’avocat américain Steven Schwartz risque une possible sanction pour avoir préparé une défense légale avec ChatGPT et non vérifié les informations fournies par l’IA.

Cela s’est produit lors d’un procès dans lequel Schwartz représentait Roberto Mata, un utilisateur qui poursuivait la compagnie aérienne Avianca pour avoir été heurté en plein vol par un chariot à boissons qui lui avait causé des blessures au genou.

Ainsi, dans la lettre que Schwartz a écrite avec l’aide de ChatGPT pour demander que l’affaire soit classée, il y avait plusieurs décisions de justice antérieures qui soutenaient le retrait, mais l’inconvénient est qu’elles étaient toutes fausses.

Cela a été découvert par les avocats de la défense d’Avianca qui n’ont pas trouvé ces peines, ce qui a conduit le juge chargé de l’affaire, Kevin Castel, à se méfier de l’authenticité du rapport de l’avocat de Mata.

« La Cour se trouve dans une situation sans précédent. Un dossier soumis par l’avocat du demandeur en opposition à une requête en rejet de l’affaire est rempli de citations d’affaires inexistantes. Six des affaires déposées semblent être de fausses décisions de justice avec de fausses citations et citations à comparaître de faux internes ».

Après avoir confirmé que ces décisions judiciaires étaient fausses, Schwartz s’est excusé en déclarant qu’il n’avait jamais utilisé cette IA et qu’il « ignorait la possibilité que son contenu puisse être faux ».

Quoi qu’il en soit, Castel a convoqué Schwartz à une audience qui se tiendra le 8 juin au cours de laquelle l’avocat devra justifier pourquoi il ne devrait pas être sanctionné après avoir fourni de fausses informations dans un rapport judiciaire.

