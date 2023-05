Mise à jour Samsung OneUI 6 (Android 14) : quel appareil Galaxy l’obtiendra en premier ?

Google a commencé à publier l’aperçu du développeur d’Android 14 plus tôt cette année. Depuis lors, la société a déployé plusieurs mises à jour pour l’aperçu du développeur. Enfin, en avril, ils ont lancé la première version bêta d’Android 14. Lors de l’événement I/O 2023, Google a publié la deuxième version bêta publique d’Android 14. Samsung n’était pas inclus dans cette liste, comme nous l’avons expliqué dans une autre histoire. . Mais dans quelques mois, Samsung déploiera une mise à jour OneUI 6.0 basée sur Android 14 sur un certain nombre d’appareils. Alors, quel appareil Galaxy sera le premier à recevoir la mise à jour One UI 6.0 ?

La série Samsung Galaxy S23 sera probablement la première mise à jour OneUI 6.0 (Android 14)

Les fans de Samsung savent que le dernier produit phare de la société, le Galaxy S, est généralement le premier à bénéficier de la prochaine grande mise à niveau One UI. Cette année, la série Galaxy S23 devrait être la première à obtenir One UI 6.0, basée sur Android 14.

En plus du Galaxy S23, Samsung publiera également le programme bêta One UI 6.0 sur d’autres appareils phares, notamment le Galaxy Z Fold 5 et le Z Flip 5. Le programme bêta donnera aux utilisateurs une chance d’essayer le nouveau logiciel avant qu’il ne soit rendue publique. À terme, certains téléphones de milieu de gamme recevront également la version bêta de One UI 6.0. Mais il y a quelques téléphones et tablettes Galaxy qui ne recevront pas la mise à jour OneUI 6.0 basée sur Android 14. Vous pouvez consulter la liste ici.

La bêta de OneUI 6.0 pourrait être lancée en août

Samsung n’a pas encore annoncé de date de sortie précise pour la mise à jour Android 14 pour aucun de ses appareils. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que la mise à jour commence à être déployée au début du mois d’août 2023, puisque la version bêta de One UI 5.0 a également fait ses débuts au début du mois d’août de l’année dernière. La version publique stable d’Android 14 devrait commencer à être déployée dans les deux prochains mois. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour le moment. Nous devrons donc attendre la confirmation du côté de Samsung pour savoir quand il annoncera le programme bêta OneUi 6.0.

