Apple ne peut pas battre Huawei sur le plus grand marché technologique du monde

Aussi incroyable que cela puisse paraître, selon une récente étude Counterpoint, Huawei vend plus de smartwatches en Chine qu’Apple.

La Huawei Watch 4 est la smartwatch la plus récente de la firme chinoise

La Chine est le plus grand marché technologique au monde et a longtemps été dominée par Apple, mais ce n’est pas le cas sur tous les segments, car il en est un sur lequel la firme basée à Cupertino continue d’être devancé par la firme chinoise Huawei : celui des montres connectées. .

Un rapport récent publié par Counterpoint révèle que plus de Huawei Watch continue d’être vendue dans le pays asiatique que d’Apple Watch, comme le confirment les chiffres des ventes du premier trimestre 2023.

Huawei domine le marché chinois des smartphones

Selon l’étude Counterpoint, Huawei est le fabricant qui a vendu le plus de smartwatches en Chine au premier trimestre de l’année avec une part de marché de 37%. La firme chinoise s’est classée première dans toutes les gammes de prix, de 100 $ à 400 $, la Huawei Watch GT 3 étant la deuxième montre intelligente la plus vendue au premier trimestre de l’année.

La smartwatch la plus vendue en Chine sur cette période était l’Apple Watch Series 8, ce qui n’a pas suffi à empêcher Apple d’être relégué au deuxième tiroir du classement avec une part de marché de 35 %.

Les troisième et quatrième places de ce classement sont occupées par OPPO et Xiaomi avec une part de 8% dans les deux cas et ce quintet est fermé par Amazfit, une sous-marque de Xiaomi, avec une part de marché de 7%. En ce sens, il convient de noter qu’OPPO a augmenté sa part de marché de 4% par rapport à la même période de l’année précédente et qu’elle était la seule marque à avoir augmenté ses ventes à la fois d’une année sur l’autre et d’un trimestre sur l’autre et que Xiaomi a dominé le segment des prix de moins de 50 dollars et a subi une baisse de 42 % en glissement annuel et une augmentation de 31 % en glissement trimestriel au premier trimestre de l’année.

En examinant les chiffres à l’échelle mondiale, ce rapport confirme que les expéditions de montres intelligentes de la Chine ont diminué de 28 % en glissement annuel et de 16 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, atteignant leur niveau le plus bas au cours des douze derniers mois.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :